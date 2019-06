Autor WZ Online

Istanbul. Der Oppositionskandidat Ekrem Imamoglu hat nach Auszählung fast aller Stimmen die Bürgermeisterwahl in Istanbul gewonnen. Imamoglu erhielt am Sonntag nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu 53,75 Prozent der Stimmen, sein Gegner, der ehemalige Ministerpräsident Binali Yildirim, kam auf 45,43 Prozent. Yildirim gestand seine Niederlage ein. In einer Rede fast zeitgleich mit den ersten Ergebnisse sagte er: "Ich gratuliere ihm und wünsche ihm Erfolg." Eine Erklärung der Hohen Wahlkommission stand noch aus.

Imamoglu hatte die erste Bürgermeisterwahl am 31. März knapp gewonnen. Die Wahlkommission (YSK) annullierte das Ergebnis jedoch Anfang Mai wegen angeblicher Regelwidrigkeiten und gab damit einem Antrag der AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan statt. Die Entscheidung begründete die Behörde unter anderem damit, dass in einigen Fällen die Vorsitzende der Wahlräte - anders als gesetzlich vorgesehen - keine Beamten gewesen waren. Die Annullierung wurde international kritisiert.

Niederlage für Erdogan

Imamoglu lag in Umfragen zuletzt vorn, teilweise um bis zu neun Prozentpunkte vor seinem schärfsten Rivalen, dem ehemaligen Regierungschef Binali Yildirim von der AKP. Erdogan hatte wiederholt betont, "wer auch immer Istanbul gewinnt, gewinnt die Türkei". Eine Niederlage der AKP im Rennen um das Bürgermeisteramt könnte die Machtbasis der Präsidenten schwächen. Einige Beobachter gehen davon aus, dass ein Sieg Imamoglus zu einer Kabinettsumbildung führen könnte oder zu einem Vorziehen der erst für 2023 geplanten Parlamentswahl. Einige Wähler rechneten damit, dass sich die Opposition bei einer AKP-Niederlage verstärkt mit Protesten gegen die Regierungspolitik Luft machen könnte.

Rund 10,5 Millionen Menschen waren als Wähler registriert. Die Finanzmärkte dürften die Wahl genau verfolgen. Die Türkei dümpelt derzeit in einer Konjunkturflaute und die heimische Währung Lira hat in diesem Jahr bereits fast zehn Prozent an Wert verloren. (reuters, apa)