Autor WZ Online

Rom. Im Tauziehen um die 42 Migranten an Bord des Rettungsschiffes "Sea-Watch 3", das seit mehr als zwei Wochen im Mittelmeer vergeblich auf eine Landeerlaubnis wartet und seit Mittwoch vor der süditalienischen Insel Lampedusa liegt, schaltet sich die EU ein. "Wir prüfen, welche EU-Mitgliedstaaten zur Aufnahme der Migranten bereit sind", sagte eine Sprecherin der EU-Kommission am Donnerstag.

Seit Mittwoch befindet sich das Schiff in italienischen Gewässern vor Lampedusa, aber die italienischen Behörden haben das Schiff gestoppt und verhindern ein Anlegen. Die Situation an Bord ist laut der deutschen Hilfsorganisation dramatisch. "Wir haben eine Nacht gewartet, wir können keine weitere warten. Die Verzweiflung von Menschen ist nichts womit man spielt", schrieb die NGO auf Twitter. Die Hilfsorganisation reichte am Donnerstag eine Klage bei der Staatsanwaltschaft der sizilianischen Stadt Agrigent ein und forderte die sofortige Landung der Migranten aus humanitären Gründen.

Die "Sea-Watch 3" liegt seit Mittwoch eine halbe Seemeile vor dem Hafen der süditalienischen Insel Lampedusa. - © APAweb / Reuters, Guglielmo Mangiapane

Die Evangelischen Kirchen in Italien erklärten sich am Donnerstag bereit, für die Versorgung der Migranten aufzukommen. Auch der Bischof der norditalienischen Stadt Turin, Cesare Nosiglia, betonte, die Diözese wolle die 42 Migranten aufnehmen.

Innenminister fordert Festnahme der Crew

Italiens Innenminister Matteo Salvini hat unterdessen die Festnahme der Crew gefordert. "An Bord befinden sich Personen, die die Gesetze Italiens verletzen, in erster Linie die Kapitänin. Wenn das Schiff konfisziert und die Crew festgenommen wird, bin ich froh", sagte Salvini am Donnerstag in einem Radiointerview.

"Wir können in Italien nicht alle landen lassen. Die Gesetze eines Landes sind ernst zu nehmen. Die Personen an Bord der 'Sea Watch' sind keine Schiffbrüchige, sondern Menschen, die 3.000 Dollar bezahlen, um ihr Land zu verlassen. Ich erlaube nicht, dass ausländische private Vereine die Einwanderungspolitik eines Landes mit seinen Gesetzen, Rechten und Würde bestimmen", so Salvini.

Der Rechtspopulist lobte einmal mehr die Ergebnisse seiner Politik der geschlossenen Grenzen: Gegenüber dem Vergleichszeitraum 2018 sei die Zahl der Migrantenankünfte in diesem Jahr in Italien um 90 Prozent zurückgegangen. Die Zahl der Toten und Vermissten im Mittelmeer habe sich halbiert. Nur noch 65.000 Ausländer würden von Italien in Flüchtlingseinrichtungen versorgt, so Salvini.