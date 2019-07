Autor WZ Online

Rom. Die Hilfsorganisation "Mediterranea" schickt gegen den Willen der italienischen Regierung ein neues Schiff aufs Mittelmeer. Das Schiff wird mit italienischer Flagge unterwegs sein, hieß es bei einer Pressekonferenz der NGO am Montag in Palermo. Beteiligt an der Aktion sind mehrere italienische Organisationen, unterstützt wird sie auch von italienischen Parlamentariern.

"Das ist die beste Reaktion auf diejenigen, die den bei der Menschenrettung aktiven NGOs den Krieg erklärt haben", so Luca Casarini, Missionschef der NGO Mediterranea. Er lobte den Beschluss der Kapitänin des Rettungsschiffes "Sea-Watch 3", Carola Rackete, dem Verbot der italienischen Behörden zu trotzen und 40 Migranten nach Lampedusa zu führen, wo sie am Samstag festgenommen wurde.

Rechtslage bei Seenot



Wenn sich Menschen in Seenot befinden, müssen sie gerettet werden. Diese Pflicht gilt für staatliche wie private Schiffe und ergibt sich laut Rechtsexperten der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages aus der Tradition der Seefahrt und dem ungeschriebenen Völkergewohnheitsrecht. Auch internationale Seerechtsübereinkommen und Resolutionen regeln die Seenotrettung.



"Seenot" ist nicht genau definiert. Generell muss denen geholfen werden, die von allein "nicht in Sicherheit gelangen können und auf See verloren gehen" - egal ob auf hoher See oder in Küstengewässern. Darunter fällt auch, wenn Boote überbelegt oder manövrierunfähig sind, oder wenn Nahrung und Wasser fehlen. Zur Rettung verpflichtet sind Schiffe, die zufällig Menschen in Seenot entdecken, genauso wie Rettungsschiffe wie die "Sea-Watch 3".



Gerettete sollen laut der Internationalen Organisation für Migration (IOM) an einen sicheren Ort gebracht werden. Das muss nicht der nächste Hafen, sondern kann auch ein größeres Schiff sein.



Laut Deutschem Bundestagsdienst kann ein Staat den Zugang zu einem seiner Häfen verwehren, wenn das Schiff "eine ernsthafte und unannehmbare Bedrohung" für ihn darstellt. Die Menschen an Bord müssen allerdings in Sicherheit sein. Libyen gilt für unter anderem für Österreich und Deutschland nicht als "sicherer Ort".



Retter dürfen nicht auf sich aufmerksam machen. Doch gibt es Kritik, ihr Einsatz werde von Schlepperbanden ausgenutzt und setze Fluchtanreize Richtung Europa, weil es das Risiko einer Überfahrt für Flüchtlinge vermindere.

Salvini will Geldstrafen für NGOs erhöhen

Das Mediterranea-Schiff "Mare Jonio" hatte im Mai vor der libyschen Küste 30 afrikanische Flüchtlinge gerettet, darunter zwei schwangere Frauen und fünf Kinder. Die italienische Polizei hatte das Rettungsschiff in den Hafen von Lampedusa eskortiert, wo die Migranten an Land gehen konnten. Die Justiz ordnete die Beschlagnahmung des Schiffes an.

Die Schiffe von zwei NGOs, eine deutsche und eine spanische Hilfsorganisation, sind bereits im Mittelmeer in Richtung Libyen unterwegs. Dabei handelt es sich um die "Open Arms" der spanischen NGO "Proactiva Open Arms" und um die "Alan Kurdi" der deutschen Hilfsorganisation Sea-Eye.

Italiens Innenminister Matteo Salvini, der einen harten Kurs in der Einwanderungspolitik vertritt und die Aufnahme von Migranten drastisch begrenzen will, hatte zuletzt immer wieder gegen die an der Seenotrettung beteiligten Hilfsorganisationen Stimmung gemacht. Aus Kreisen des Innenministeriums verlautete, dass der Ressortchef eine Erhöhung der Geldstrafen für NGOs plane, die Migranten nach Italien bringen. Derzeit beträgt die Strafe 50.000 Euro. (apa)