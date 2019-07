Brüssel. Nach langen Beratungen steht nun fest: Die EU-Kommission wird künftig offenbar von einer Frau geführt. Die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) soll nächste EU-Kommissionspräsidentin werden. Dies teilte Luxemburgs Premier Xavier Bettel mit. Sie wäre die erste Frau an der Spitze der Brüsseler EU-Behörde.

Der Kommissionspräsident muss vom EU-Parlament auf Vorschlag des Rates gewählt werden. Auch der Außenbeauftragte muss als Mitglied der EU-Kommission vom Parlament bestätigt werden. Der EU-Ratspräsident wird nur von den Staats- und Regierungschefs gewählt, ist aber Teil des Pakets.

Der belgische Premierminister Charles Michel, ein Liberaler, wird demnach Ratspräsident. Als Außenbeauftragte haben sich die Staats- und Regierungschefs laut Bettel auf den spanischen Sozialisten Josep Borrell geeinigt. Die französische IWF-Chefin Christine Lagarde ist für den Chefposten der Europäischen Zentralbank vorgesehen. Sie fühlt nach eigenen Angaben geehrt, für den Posten des EZB-Präsidenten vorgeschlagen worden zu sein. Sie wolle während des Nominierungszeitraums vorübergehend ihre Aufgaben als Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF) ruhen lassen, sagt die Französin.

Done! Decision found at #EUCO:

For @EUCouncil we decided on @CharlesMichel as our president, Ursula #vonderLeyen is our @EU_Commission candidate nominee, for HRVP we nominate @JosepBorrellF & @Lagarde is proposed for @ecb presidency.