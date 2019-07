Autor WZ Online

Brüssel. Im EU-Postenpoker will Ratspräsident Donald Tusk die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) als Kommissionspräsidentin vorschlagen. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Verhandlungskreisen.

Außerdem hat Tusk den liberalen belgischen Premier Charles Michel als EU-Ratspräsident vorgeschlagen. Außenbeauftragter soll der spanische Sozialist und Außenminister Josep Borrell werden, hieß es am Dienstag aus Ratskreisen beim Gipfel in Brüssel.

Der Kommissionspräsident muss vom EU-Parlament auf Vorschlag des Rates gewählt werden. Auch der Außenbeauftragte muss als Mitglied der EU-Kommission vom Parlament bestätigt werden. Der EU-Ratspräsident wird nur von den Staats- und Regierungschefs gewählt, ist aber Teil des Pakets.

Erste Frau an Spitze der Kommission

Die deutsche Verteidigungsministerin und CDU-Politikerin Ursula Von der Leyen wäre die erste Frau an der Spitze der EU-Kommission. Sie wurde am 8. Oktober 1958 sogar in Brüssel als Tochter des EU-Beamten und späteren niedersächsischen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht geboren.

Von der Leyen gilt als enge Vertraute der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie war von 2005 bis 2009 Familienministerin und von 2009 bis 2013 Arbeits- und Sozialministerin.

Seit 2013 leitet sie das deutsche Verteidigungsministerium. In dieser Funktion spielte sie eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der strukturierten EU-Militärzusammenarbeit PESCO.

Von der Leyen hat Medizin fertig studiert. Sie ist verheiratet und Mutter von sieben Kindern.

Bereits am Vormittag war von der Leyen nach Angaben von EU-Diplomaten für das Amt der EU-Kommissionspräsidentin im Gespräch. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron soll nach Angaben eines Diplomaten von der Leyen für den Brüsseler Top-Job und die französische IWF-Chefin Christine Lagarde als EZB-Präsidentin vorgeschlagen haben, die damit auf Mario Draghi folgen würde.

Die gemeinsamen Beratungen der 28 EU-Staats- und Regierungschef sollten aber erst am frühen Nachmittag beginnen, weil in kleinen Gruppen über mögliche Personalpakete entschieden werden sollte. Zu besetzen sind auch die Posten der Präsidenten des EU-Rates, des Außenbeauftragten und des Parlamentspräsidenten. Dabei wird auch nach einer regionalen Ausgewogenheit gesucht. "Die Beratungen gehen nun gut voran", sagte ein anderer EU-Diplomat.