Autor WZ Online

Brüssel/Straßburg. Seit 2005 spielt die 60-jährige Ursula von der Leyen als Ministerin eine prominente Rolle auf der bundespolitischen Bühne in Deutschland. Drei Ministerien führte sie in dieser Zeit - mit unterschiedlichem Erfolg. Hier eine kurze Bilanz:

Familienministerin (2005 bis 2009):

Als Familienministerin machte die siebenfache Mutter im ersten Kabinett Merkel eine gute Figur. Sie brachte in der damaligen Großen Koalition den Kita-Ausbau voran und setzte das Elterngeld (Kinderbetreuungsgeld) durch. Damit präge sie in der CDU ein moderneres Familienbild - von der Leyen wurde zum Shooting-Star der CDU und galt als Anwärterin für höhere Aufgaben. Allerdings brachte ihr das Eintreten für Netzsperren im Kampf gegen Kinderpornografie den Spitznamen "Zensursula" ein. Als Familienministerin hatte sie sich zuvor auch schon auf Landesebene in Niedersachsen einen Namen gemacht.

Arbeitsministerin (2009 bis 2013):

Bei Bildung von Merkels zweitem Kabinett im Jahr 2009 liebäugelte die Ärztin von der Leyen zwar mit dem Gesundheitsministerium, doch das ging schließlich an den neuen Koalitionspartner FDP. Die ehrgeizige von der Leyen wurde schließlich mit dem sehr einflussreichen Arbeits- und Sozialressort belohnt. Sie setzte in langwierigen Verhandlungen mit der Opposition im Bundesrat das Bildungspaket für Kinder aus Hartz-IV-Familien durch. Allerdings scheiterte sie mit ihrem Modell einer Zuschussrente für Geringverdiener.

Verteidigungsministerin (seit 2013):

Im Jahr 2013 rückte von der Leyen als erste Frau an die Spitze des Verteidigungsministeriums. Das Amt gilt als Schleudersitz, und auch von der Leyen zog sich dort mehr Blessuren zu als in ihren vorherigen Ämtern. In der Berateraffäre geht es um die mögliche Vergabe millionenschwerer Verträge unter Umgehung des Vergaberechts. Hinzu kommen die Kostenexplosion bei der Renovierung des Segelschulschiffs "Gorch Fock" und regelmäßige Schlagzeilen über Ausrüstungsmängel. Als Verteidigungsministerin verblasste von der Leyens Glanz. Als Nachfolgerin der deutschen Kanzlerin Merkel wurde sie zuletzt nicht mehr gehandelt. (apa)