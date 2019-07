Brüssel. Erst Straßburg, dann Brüssel: Ursula von der Leyens Werben in eigener Sache ging am Donnerstag weiter. Sie besuchte erstmals seit ihrer Nominierung die EU-Kommission. Deren scheidender Präsident Jean-Claude Juncker bezeichnete sie danach auf Twitter als "echte Europäerin". Beide würden mit Blick auf Europa ähnliche Ansichten vertreten. Er wolle "Hand in Hand mit ihr zusammenzuarbeiten".

Es folgte ein Treffen mit Noch-Ratspräsident Donald Tusk. Der verteidigte das vom EU-Gipfel verabschiedete Personalpaket vor den EU-Abgeordneten. Erstmals in der EU-Geschichte hätten die Staats- und Regierungschefs für insgesamt vier Spitzenjobs zwei Frauen und zwei Männer vorgeschlagen, sagte er. "Europa spricht nicht nur über Frauen, Europa wählt Frauen." Neben von der Leyen hatte der Gipfel die Französin Christine Lagarde als Chefin der Europäischen Zentralbank nominiert.

"Für manche verkörpert das EU-Parlament das demokratische Europa, für andere der Europäische Rat aufgrund der starken demokratischen Legitimierung der Staats- und Regierungschefs", sagte Tusk. Für ihn habe diese Diskussion wenig Sinn. Beide Institutionen seien demokratisch gewählt, betonte er vor dem Hintergrund, dass das von den EU-Staats- und Regierungschefs geschnürte Personalpaket für die Besetzung der Spitzenpositionen auf heftige Kritik gestoßen war.

Weber gibt Macron und Orban die Schuld

CSU-Politiker Manfred Weber hat Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron und den ungarischen Regierungschef Viktor Orban dafür verantwortlich gemacht, dass keiner der Spitzenkandidaten bei der EU-Wahl als Kommissionschef nominiert worden ist. "Es gab Hinterzimmer-Gespräche und Nachtsitzungen, bei denen sich die Achse Macron und Orban durchgesetzt und das Spitzenkandidatenprinzip demontiert hat", sagte Weber der "Welt".

Von der Leyen braucht für die Wahl im EU-Parlament mindestens 376 der 751 Abgeordneten. Dazu sind neben ihrer konservativen Europäischen Volkspartei mindestens zwei weitere Fraktionen nötig. Bei den Sozialdemokraten als zweitgrößter Parlamentsgruppe haben Vertreter der deutschen SPD angekündigt, gegen von der Leyen zu stimmen. Sie stellen aber nur 16 der 154 europäischen Sozialdemokraten.

Die Grünen schließen eine Unterstützung abhängig von Zusagen von der Leyens nicht aus. Von der Einbindung der Grünen "und ihrer Präsenz in den Entscheidungsorganen der EU würde Europa insgesamt profitieren", sagte Donald Tusk.

Von der Leyen will sich bei der Ausarbeitung ihres Programms eng mit dem Europaparlament abstimmen. Es sei ihr wichtig, "klugen Rat einzuholen", schrieb sie am Donnerstag auf Twitter. Die Deutsche plant, "allen Fraktionen zuzuhören und gemeinsam einen Plan für Europas Zukunft zu erarbeiten".

Am Freitag trifft von der Leyen ÖVP-Chef Sebastian Kurz. Als Hauptthema des Gesprächs wurde im Vorfeld die Reform der EU genannt. Zuvor steht in Berlin eine Begegnung von Kurz mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel und CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer auf dem Programm. Auch dabei soll es um die Reform der Union gehen.