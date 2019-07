WZ Online

Luxemburg. Online-Händler wie Amazon müssen für die Kommunikation mit Kunden keine Telefonnummer zur Verfügung stellen: Zu diesem Schluss kommt der Europäische Gerichtshof (EuGH). Allerdings müsse eine Plattform dem Konsumenten "ein Kommunikationsmittel bereitstellen, über das er mit ihr schnell in Kontakt treten und effizient kommunizieren kann".

Mit ihrem Urteil vom Mittwoch folgen die Richter in Luxemburg einer Empfehlung des Generalanwalts vom Februar. Hintergrund ist eine Klage aus Deutschland. Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) hatte gegen den US-Riesen Amazon geklagt, weil der Internet-Händler nicht ausreichend über die Erreichbarkeiten per Telefon informiert habe. Eine Fax-Nummer werde gar nicht angegeben. "Im deutschen Verbraucherrecht ist die Angabe einer Telefonnummer bisher – jedenfalls nach dem Wortlaut der entsprechenden Vorschrift – Pflicht", sagte Heiko Dünkel vom vzbv. "Im Ausgangsfall hatte der Versandhändler Amazon seinen Kunden zwar einen Rückrufservice und einen Chat angeboten. Eine direkte Anrufmöglichkeit war allerdings nicht auf den ersten Blick zu finden." In den Vorinstanzen waren die Verbraucherschützer mit ihrem Anliegen gescheitert.

"Klar und verständlich"

Nun befand auch der EuGH, dass es "unverhältnismäßig" wäre, ein Unternehmen unbedingt zu verpflichten, stets eine Telefonnummer oder gar einen Telefonanschluss zur Verfügung zu stellen, einen Faxanschluss oder ein E-Mail-Konto neu einzurichten. Amazon kann demnach auf andere Kommunikationsmittel zurückgreifen – wenn diese direkt und effizient sind.

Ob dies der Fall ist und "ob die Informationen über diese Kommunikationsmittel in klarer und verständlicher Weise zugänglich sind", sollen die nationalen Gerichte feststellen, erklärte der EuGH. "Der Umstand, dass eine Telefonnummer erst nach einer Reihe von Klicks auf der Internetseite verfügbar ist", schließe die Klarheit jedenfalls nicht automatisch aus. (czar/dpa)