Simone Brunner

Kiew. Es gibt so viele Geschichten, die der Maidan geschrieben hat. Damals, als im Winter 2013/14 tausende Menschen im Zentrum Kiews für die EU-Annäherung der Ukraine demonstrierten. Die von den jungen Ukrainern, die nur mit einfachen Holzschildern bewaffnet in den Kugelhagel stürmten. Die Musikerinnen, die bei Eiseskälte auf den Barrikaden ihre Songs spielten. Oder die Studenten, die in Nachtschichten Brote strichen und Suppen austeilten.

Dmytro Natalucha hat auch so eine Geschichte. Eigentlich studierte der damals 26-jährige Jurist im englischen Cambridge. Doch als die Proteste immer heftiger wurden, flog er immer wieder in die Ukraine zurück. Jedes Mal, wenn er in seiner Heimatstadt Kiew landete, hatte er einen Sack voller Helme dabei. Sechs Stück, so viele brachte er durch den Zoll. "Davon gab es damals auf dem Maidan einfach nicht genug", sagt er. Sein kleiner Beitrag für die Revolution.

Heute sitzt Natalucha in einem Cafe unweit des Maidan, die goldene Stele der Unabhängigkeitsstatue glitzert in der Sonne. Der Rauch der Revolution hat sich schon lange verzogen, doch die Probleme sind geblieben, sagt Natalucha. Die Korruption, die Oligarchen, die Monopole. Mit ein Grund, warum es am 21. Juli zu einer weiteren Revolution in der Ukraine kommen könnte - an den Wahlurnen, wie viele Kommentatoren zuletzt prophezeiten. Natalucha tritt für die Partei "Sluga Naroda" ("Diener des Volkes") des Fernsehkomikers Wolodymyr Selenskyj an. Mit dem Listenplatz 14 hat er gute Chancen, in das ukrainische Parlament, die Werchowna Rada, einzuziehen.

Jung und kompetent: Jelisaweta Jasko, Kandidatin der Selenskyj- Partei "Diener des Volkes" bei der Parlamentswahl. - © Simone Brunner

Mehrheit à la Macron

Nach dem Präsidentenamt greift Selenskyj nun auch im Parlament nach der Macht. Ein Schauspieler und Produzent, ohne politische Erfahrung, aber sein unorthodoxer Wahlkampf aus Comedy-Auftritten, sozialen Medien und Witzen über die Mitbewerber hat ihm bei der Präsidentschaftswahl mit 73 Prozent den Sieg gebracht. Als erste Amtshandlung ließ der 41-Jährige die Rada auflösen, die mehrheitlich noch loyal zu seinem politischen Widersacher Petro Poroschenko ist und Selenskyjs Initiativen blockierte.

Die Partei "Sluga Naroda", die Selenskyj mit Filmkollegen ins Leben gerufen hatte, pendelt in Umfragen zwischen 43 und 50 Prozent. Sie hat denselben Namen wie die TV-Serie, in der Selenskyj den Geschichtslehrer mimt, der über Nacht zum Präsidenten gewählt wird. Die entscheidende Frage nach der Wahl wird sein, ob "Sluga Naroda" überhaupt einen Partner braucht, um zu regieren. Wenn nicht, wäre es die erste absolute Parlamentsmehrheit seit der Unabhängigkeit 1991.