Nikosia/Lefkosa/Ankara. Wenn sich Touristen derzeit an der Westküste des kleinen EU-Staates Zypern auf der Strandliege aalen und den Blick in die Ferne schweifen lassen, sehen sie - nichts. Und doch braut sich am Horizont ein massiver Konflikt zusammen: Nur rund 36 Seemeilen entfernt liegt das türkische Bohrschiff "Fatih" und erkundet den Meeresgrund nach Bodenschätzen.

Im Süden und Osten der Insel suchen zwei weitere türkische Schiffe nach Erdgas. Die EU will deswegen am Montag auf Drängen von Zypern Strafmaßnahmen gegen die Türkei beschließen.

Das Erdgasvorkommen südlich von Zypern allein könnte Experten zufolge rund 227 Milliarden Kubikmeter umfassen und Gewinne von mehr als 40 Milliarden Euro generieren. Längst hat die zypriotische Regierung Konzessionen an Energiekonzerne wie Shell und Exxon Mobil vergeben.

Konzession

Die Türkei ist vor Zypern ohne Konzession unterwegs. Deswegen plant die EU nun, die Verhandlungen über ein neues Luftverkehrsabkommen auszusetzen. Außerdem könnten EU-Hilfen für die Türkei gekürzt und EU-Kreditvergaben einschränkt werden. Die Zyprioten wären gerne noch weiter gegangen. Die meisten anderen Staaten wollen aber eine allzu drastische Eskalation des Konflikts vorerst vermeiden. Sie fürchten unter anderem, dass die Türkei im Gegenzug die Zusammenarbeit im Kampf gegen illegale Migration einstellen könnte.

Für die Türkei wären EU-Strafen unangenehm - vorsichtig ausgedrückt. Ihr drohen schon von anderer Seite Sanktionen: von den USA wegen der Anschaffung eines russischen Raketenabwehrsystems, dessen erste Lieferungen am Freitag in Ankara ankamen. Für die fragile türkische Wirtschaft wären Strafen von beiden Seiten ein weiterer Tiefschlag.

Vermittler

Das schimmerte vergangene Woche schon durch die Worte des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu: Die EU könne kein neutraler Vermittler sein, eben weil die Republik Zypern zur EU gehöre, sagte er. Man solle sich nicht einfach aus Prinzip solidarisch erklären. Fast trotzig kündigte er an, man werde die Bohrungen fortsetzen

Kein Wunder. In dem Konflikt geht es nicht nur um Erdgas im Wert von Milliarden Euro, sondern auch um starke geopolitische Interessen, um internationales Recht - und irgendwie auch ums Prinzip.