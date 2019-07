WZ Online

Paris. Am Rande der Pariser Militärparade zum Nationalfeiertag hat die Polizei mindestens 152 Menschen festgenommen. Wie Justizkreise mitteilten, wurden zwei prominente "Gelbwesten"-Vertreter, Jerôme Rodriguez und Maxime Nicolle, in Polizeigewahrsam genommen. Die beiden sollen eine unerlaubte Demonstration organisiert haben.

Macron ausgebuht

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron war auf der Prachtstraße Champs-Élysées von einigen Demonstranten ausgebuht worden, wie französische Medien berichteten. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel war nach Paris gekommen und verfolgte die rund zweistündige Militärparade an der Place de la Concorde im Herzen der Hauptstadt. Merkel würdigte auch ihre Einladung durch Macron als wichtiges Signal. Sie sehe das "als eine große Geste in Richtung der europäischen Verteidigungspolitik", sagte sie am Sonntag in der französischen Hauptstadt. Sie sei auch geehrt, dass Deutsche an der Parade teilgenommen hätten.

Am Vortag hatte Macron den Aufbau eines militärischen Weltraumkommandos angekündigt. "Um die Entwicklung und Verstärkung unserer Fähigkeiten im Weltraum zu gewährleisten, wird im kommenden September ein großes Raumfahrtkommando innerhalb der Luftwaffe geschaffen", hieß es in der Rede Macrons.

Mit der Militärparade wird am 14.7. an den Jahrestag des Sturms auf die Bastille erinnert. Er gilt als Auftakt zur Französischen Revolution von 1789. Er jährt sich heuer zum 230. mal. (apa, dpa)