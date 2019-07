Willkürliche Postenbesetzungen, Attacken auf die Richtervereinigung, unwürdig niedrige Gehälter: Ungarische Richter zeichneten am Montag in Wien ein düsteres Lagebild von der Justiz in ihrem Heimatland. Im Rahmen der Veranstaltung "Europa und der Rechtsstaat" im Justizpalast erklärten sie, dass die Unabhängigkeit der ungarischen Richterschaft gefährdet sei.

Das Nationale Amt für die Gerichtsbarkeit ernenne Richter nach intransparenten und willkürlichen Kriterien, kritisierte Etelko Holasz, Richterin am Oberlandesgericht Budapest. Das Amt ist seit 2012 für die Verwaltung der Gerichte – und damit auch für Personalfragen – zuständig. Der Präsidentin der Behörde wird eine Nähe zu Ministerpräsident Viktor Orbán und dessen nationalkonservativer Fidesz-Partei nachgesagt.

Behörde setzt Wunschkandidaten durch

Grundsätzlich läuft die Ernennung eines Richters in Ungarn ähnlich wie in Österreich ab. Wird eine Planstelle bei einem Gericht frei, kann man sich darauf bewerben. Ein Richtersenat des jeweiligen Gerichts macht dann einen Vorschlag, welchen Bewerber er für geeignet hält. Früher habe dieser vorgeschlagene Bewerber in den allermeisten Fällen anschließend auch die Planstelle erhalten, so Holasz.

Doch mittlerweile gehe das Nationale Amt für Gerichtsbarkeit immer mehr von diesen Vorschlägen ab, so die Richterin. Um seine Wunschkandidaten durchzubringen, greife es – besonders, wenn es um wichtige Posten gehe - zu fragwürdigen Mitteln. Gebe es keine genehmen Bewerber, erkläre das Amt manchmal gar alle Bewerbungen und Vorschläge für "nicht ordnungsgemäß" – ohne dafür substanzielle Gründe zu nennen.

Anderseits setze die Behörde teilweise Personen, die sich gar nicht für den Posten beworben haben, auf die freigewordene Stelle. "Es kommt dabei auch zu langdauernden Vakanzen, weil die Stellen erst besetzt werden, wenn der gewünschte Kandidat dafür gefunden wird", sagte Holasz. Die fachliche Qualifikation der Bewerber für die Richterposten spiele dabei für das Amt kaum noch eine Rolle, sagte Holasz. "Dem Amt gegenüber treu zu sein, das ist wesentlich", sagte Holasz.

Finanzielle Druckmittel

Um sich die Richterschaft gefügig zu machen, greife das Nationale Amt für die Gerichtsbarkeit auch zu finanziellen Druckmitteln, schilderte Judit Zsófia, Strafrichterin und Vorsitzende der ungarischen Richtervereinigung. "Die Gehälter der ungarischen Richter sind unwürdig niedrig." Ungarn stehe hier im europäischen Vergleich an unterster Stelle.

Das Gehalt könne jedoch durch monetäre Zuschüsse aufgebessert werden, die ausgerechnet das Nationale Amt für die Gerichtsbarkeit verteile, so die Richterin. Diese Verteilung sei aber "intransparent" und vom Gutdünken der Behörde abhängig. Der Verdacht liege nahe, dass die Behörde auf diese Weise die Richter an sich binden will. "Das gefährdet die richterliche Unabhängigkeit", so Zsófia.

Auch die ungarische Richtervereinigung gerate ins Visier des Amts, so Zsófia. Die Vereinigung erhalte von der Behörde keine administrative Unterstützung mehr, da sie gegen die Vorgänge im Justizbereich protestiert habe, so die Richterin. Die Vereinigung bekomme kein Fördergeld mehr und könne Räume, die ihr das Amt bisher zur Verfügung gestellt habe, nicht mehr nutzen, so Zsófia.

Aspekte einer "Verfassungskrise"

Dass die Situation in der ungarischen Justiz prekär ist, zu diesem Schluss kam auch eine "Fact-Finding-Mission" der "Europäischen Richtervereinigung", die sich Ende April nach Ungarn begab - die "Wiener Zeitung" berichtete. Die ungarische Gerichtsbarkeit sei mit einer sehr schwierigen Situation konfrontiert, die in einigen Aspekten einer "Verfassungskrise" nahekomme, warnt der Bericht. Die ungarische Regierung dulde diese Vorgänge und das "völlig unkontrollierte Agieren" des Nationalen Amts für die Gerichtsbarkeit.

Unter welch schwierigen Rahmenbedingungen dieser Bericht erstellt wurde, schilderte am Montag Gerhard Reissner, ehemaliger Präsident der internationalen Richtervereinigung und Mitglied der "Fact-Finding-Mission". Als man in Ungarn angekommen sei, "waren die Zeitungen voll davon, dass wir von George Soros (US-Investor und Feindbild der ungarischen Regierung, Anm.) gesponsert werden, um uns in innerungarische Angelegenheiten einzumischen". Dabei habe es sich um Falschmeldungen gehandelt: "Wir haben nichts mit George Soros zu tun", stellte Reissner klar.