Straßburg. Mit einer Fülle von Zusagen an die verschiedenen europäischen Parteienfamilien hat Ursula von der Leyen im Europaparlament um Zustimmung für ihre Wahl zur EU-Kommissionspräsidentin gekämpft. Die CDU-Politikerin begann und endete ihre halbstündige Bewerbungsrede im Straßburger Parlament am Dienstag auf Französisch und Deutsch, hielt die Ansprache aber hauptsächlich auf Englisch. "Wer ... dieses Europa schwächen, spalten oder ihm seine Werte nehmen will, der findet in mir eine erbitterte Gegnerin", rief sie den Abgeordneten zu. Wer Europa stärken wolle, finde in ihre aber eine "leidenschaftliche" Kämpferin für die EU. Das Europaparlament stimmt am Abend über die Kandidatur von der Leyens ab, die von den 28 EU-Staats- und Regierungschefs nominiert wurde. Ihre Wahl gilt als unsicher, weil es unter Sozialdemokraten und Grünen Protest gegen die Aufgabe des Spitzenkandidatenprinzips gibt.

Ein "Green Deal" für Europa

Wie bereits in einem achtseitigen Brief an die Abgeordneten nannte von der Leyen eine Reihe von Projekten, die sie in einer fünfjährigen Amtszeit als Kommissionspräsidentin angehen möchte. So versprach sie ein CO2-neutrales Europa bis 2050 und kündigte einen "Green Deal" für Europa an. Die CDU-Politikerin setzte sich zudem für eine europäische Rückversicherung für die nationalen Arbeitslosenversicherungen in der EU sowie national definierte Mindestlöhne ein. Die Erasmus-Förderung für den Austausch von Studenten und Auszubildenden will sie verdreifachen.

Von der Leyen forderte einen Ausbau der europäischen Frontex-Grenzschutzagentur auf 10.000 Mann bis 2024 und will erneut eine Reform des Dublin-Systems für Asylsuchende angehen. Zugleich bekannte sie sich zur Seenotrettung im Mittelmeer. "Auf See ist es die Pflicht, Menschenleben zu retten", sagte sie. An Liberale und Sozialdemokraten gerichtet betonte sie, dass sie als Kommissionspräsidentin entschieden gegen Verstöße gegen Rechtsstaatsprinzipien in der EU vorgehen wolle. Hintergrund ist der Vorwurf, dass osteuropäische Parlamentarier für sie stimmen wollen, weil sie nachgiebiger gegenüber den umstrittenen Justizreformen in Polen und Ungarn sein könnte.

Applaus und Buhrufe

Während von der Leyen in ihrer Bewerbungsrede für viele Passagen quer durch die Fraktionen Applaus erntete, gab es bei ihrer Ankündigung, auf Mehrheitsentscheidungen in der EU-Außenpolitik übergehen zu wollen, Buhrufe der Rechtsaußen-Abgeordneten. Zum Brexit sagte von der Leyen, dass man die Entscheidung Großbritanniens bedauere, aber respektiere. Protest gab es bei ihrer Erklärung, dass sie notfalls bereit wäre, das Austrittsdatum 31. Oktober erneut zu verschieben. Am ausgehandelten Austrittsvertrag der EU mit Großbritannien könne aber nicht gerüttelt werden. "Er schafft Sicherheit in einer Zeit, in der der Brexit für Unsicherheit sorgt."

Von der Leyen hatte bereits am Montag angekündigt, sie werde am Mittwoch auf jeden Fall als deutsche Verteidigungsministerin zurücktreten. Sollte sie von den nunmehr 747 Abgeordneten gewählt werden, wäre sie die ersten Frau an der Spitze der Brüsseler Behörde. Seit mehr als 50 Jahren würde auch wieder Deutschland den Spitzenposten besetzen. Sollte sie scheitern, hätte der EU-Rat einen Monat Zeit, einen neuen Kandidaten oder eine neue Kandidatin zu benennen. Die Zahl der Abgeordneten ist nach Angaben des Europäischen Parlaments um vier gesunken, weil seit der Wahl im Mai drei Katalanen ihre Sitze nicht angetreten haben und ein Däne mittlerweile Minister geworden ist und deshalb nicht nach Straßburg wechselte.

Grüne bleiben bei ihrer Ablehunung

Während die Grünen nach von der Leyens Rede erneut ihre Ablehnung betonten, gab es aus den Reihen der Sozialdemokraten unterschiedliche Signale. Deutsche SPD-Europaabgeordnete wie die frühere Justizministerin Katarina Barley bekräftigen am Dienstag, dass sie mit Nein stimmen wollten. Die Fraktionschefin Iratxe Garcia Perez begrüßte dagegen die Ankündigung von der Leyens zur Geschlechter-Parität in der neuen EU-Kommission. "Es freut mich, dass wir bei der Geschlechtergleichstellung auf einer Linie sind." (reuters)