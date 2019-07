WZ Online

Straßburg/Brüssel. Das Europaparlament in Straßburg hat die deutsche Christdemokratin Ursula von der Leyen am Dienstag zur Präsidentin der EU-Kommission gewählt. Von der Leyen ist somit die erste Frau an der Spitze der mächtigen EU-Behörde. Die EU-Staats-und Regierungschefs hatten die CDU-Politikerin als Kandidatin für den Vorsitz nominiert. Für den Amtsantritt ist eine Bestätigung durch das Parlament notwendig.(apa)