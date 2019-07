Elena Lalowa Kathrin Lauer Gregor Mayer

Bukarest/Budapest/Zagreb. (dpa) Die Klagen ziehen sich quer durch den Südosten der Europäischen Union. "Wir sind eine im Verschwinden begriffene Nation." So kommentiert Marian Hanganu, Chef der rumänischen Headhunting-Firma Colorful, auf seiner Homepage die Massenauswanderung aus einem der ärmsten EU-Länder. "Das Resultat ist, dass viele multinationale Unternehmen entschieden haben, nicht mehr in Rumänien zu investieren, weil es einfach kein Personal gibt."

Ähnlich sieht es im Nachbarland Bulgarien aus. "Die Wirtschaft beginnt, Verträge und neue Aufträge abzusagen, da es an Arbeitskräften fehlt", bekannte Wirtschaftsminister Emil Karanikolow in einem bulgarischen Fernsehsender.

An so manchem Ort führt der Exodus wiederum zu verzweifelten Versuchen der Behörden, den Bürgern Normalität vorzugaukeln. Im ostkroatischen Dorf Rusevo etwa wurde vor kurzem das Schulgebäude neu gestrichen, obwohl es dort nur vier Schüler gibt. Was jedoch nicht zu übertünchen ist: In dem auf 310 Einwohner geschrumpften Ort in der Nähe von Slavonski Brod steht die Hälfte der Häuser an der Hauptstraße leer, etliche davon verfallen.

Viele Menschen aus Südosteuropa zieht es in Länder wie Deutschland, Österreich, Italien und Spanien. Die Löhne in ihrer Heimat steigen zwar, aber nur gering. Die gesamte Region ist betroffen, und so sorgen sich schon Unternehmer, Experten und Politiker von Budapest bis Athen. Gerade die für den Arbeitsmarkt attraktiven jungen, gut ausgebildeten Menschen wandern ab. Fachkräfte fehlen überall.

Werben um die Auswanderer

Mittlerweile leben mehr als zwei Millionen Rumänen nach Schätzung der Regierung in Bukarest im Ausland, die meisten in Spanien und Italien. Der Exodus aus der Nachbarschaft war ähnlich: Mehr als 700.000 Bulgaren haben nach offiziellen Angaben im EU-Ausland ein neues Zuhause. Aus Kroatien wanderten laut einer Studie der Nationalbank in Zagreb allein von 2013 bis 2016 an die 230.000 Bürger aus. Das entspricht einer Emigrationsrate von zwei Prozent der Bevölkerung pro Jahr. Serbien haben seit dem Jahr 2000 nach Regierungsangaben 654.000 Menschen verlassen. Sie gesellen sich zu der halben Million Serben, die bereits davor wegen der von Slobodan Milosevic angezettelten Kriege ausgewandert sind.

Griechenland kehrten seit Ausbruch der schweren Finanzkrise im Jahr 2010 nach Schätzungen der Gewerkschaften mindestens 400.000 überwiegend junge Menschen den Rücken. Der neue konservative griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis hat denn auch wiederholt erklärt, sein Ziel sei es, das Leben aller Griechen zu verbessern und den Auswanderern wieder "Perspektiven zu bieten, damit sie zurückkehren".