London. Boris Johnson wird Vorsitzender der britischen Konservativen und damit auch neuer Premierminister. Wie die Parteiführung am Dienstag in London mitteilte, setzte er sich in der Stichwahl gegen Außenminister Jeremy Hunt klar durch. Am Mittwoch soll Johnson als Nachfolger von Theresa May zum neuen Premierminister ernannt werden.

Johnson erhielt bei der innerparteilichen Wahl 92.153 Stimmen, Hunt kam auf 46.656 Stimmen. Die etwa 160.000 Parteimitglieder - das sind laut der Zeitung "Independent" 0,34 Prozent aller Wahlberechtigten - hatten für die Entscheidung zwischen Johnson und Hunt mehrere Wochen Zeit. (apa/dpa/reu)