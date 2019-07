London/Wien. Die britische Premierministerin Theresa May ging, Boris Johnson kam: Die Amtsübergabe am gestrigen Mittwoch erfolgte schnell. Rasch waren die Koffer gepackt, rasch hatte Downing Street 10 einen neuen Mieter. Dann begann der Kehraus auf Ministerebene: Führende May-Vertraute wie Finanzminister Philip Hammond gingen, neue Namen wurden genannt, doch zunächst war nichts offiziell.

In seiner Rede vor seinem neuen Amtssitz versprach der neue Premier eine Regierung der Tat. Das, so Johnson, gelte in erster Linie für den Brexit. Drei Jahre seinen entscheidungslos verstrichen, der Wille des Volkes sei nicht umgesetzt worden.

Das werde man ändern: "Die, die gegen Großbritannien wetten, werden ihr letztes Hemd verlieren", so Johnson. Es gäbe kein Wenn und Aber, die Briten hätten vom Warten die Nase voll, man werde bis zum 31. Oktober das Vertrauen in die Demokratie wiederherstellen und das Versprechen, das man den Menschen gegeben habe, erfüllen. Sollte es auf einen "No-Deal-Brexit" hinauslaufen, dann habe man immer noch das Extra von 39 Milliarden Pfund, die man dann nicht an die EU zahlen müsse.

Mays Abschiedsrede davor am gleichen Ort war beträchtlich kürzer. Sie dankte, flankiert von ihrem Gatten, allen Mitarbeitern und Beamten, die sich in den Dienst des Landes gestellt hätten. Aber allein könne man eben nichts ausrichten. In Zukunft wird die glücklose Ex-Premierministerin als Tory-Abgeordnete die Parlamentsbank drücken.

May und Johnson bei der Queen

May machte sich dann in ihrer Limousine auf den Weg zum Buckingham Palace, um der Queen formell ihren Rücktritt mitzuteilen. So will es das Protokoll. Die Queen hat insgesamt 13 Premierminister kommen und gehen gesehen - von Winston Churchill bis eben jetzt Theresa May. Mittlerweile ist die Monarchin 93 Jahre alt und Boris Johnson ist ihr Premier Nummer 14. Ob die Queen viel für ihn übrig hat, darf in Zweifel gezogen werden. Anmerken lässt sie sich nichts, wie es ihr Amt als Königin und ihre Würde verlangen.

Dann richteten sich alle Augen auf Boris Johnson, den unkonventionellen Nachfolger. Er machte der Queen in einem Jaguar seine Aufwartung und wurde umgehend mit dem Amt des Premiers und der Bildung einer Regierung betraut.

Johnson will den EU-Austritt notfalls auch ohne Abkommen. Doch bevor es dazu kommt, zog Schatzkanzler Hammond die Reißleine. Er erklärte seinen Rücktritt, weil er, wie er zuvor gemeint hatte, von Johnson nicht gefeuert werden wolle. Hammond und Johnson passen in der Tat nicht zusammen, der Schatzkanzler ist Anhänger des Deals, den Theresa May mit Brüssel ausverhandelt hat. Johnson vermittelt zumindest den Eindruck, als würde er über Leichen gehen und einen No-Deal-Brexit für sein Land in Kauf nehmen. Die Zahl der Beobachter, die das aber für eine reine Pose halten, wächst.