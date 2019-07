Manuel Meyer

Madrid. Es war abzusehen. Dennoch ließ Pedro Sánchez am Donnerstag im spanischen Parlament seinen ganzen Frust gegen den Linken raus. Mit ernster Miene richtete sich Spaniens geschäftsführender Ministerpräsident vor der Abstimmung über seine Wiederwahl an Pablo Iglesias. "Senor Iglesias, wenn Sie mich zwingen, zwischen meinen Überzeugungen zu wählen und einer Regierung, die Spanien nicht dienlich ist, dann wähle ich meine Überzeugungen!"

Mit diesen klaren Worten erklärte der Sozialist nicht nur die harten Koalitionsgespräche mit Iglesias linkem Parteienbündnis Unidas Podemos (UP) endgültig für gescheitert, sondern nahm bereits vor der Parlamentsabstimmung seine Niederlage hin. Und so kam es dann auch: Lediglich Sánchez’ 123 sozialistische Abgeordnete sowie der Vertreter einer kleinen Regionalpartei votierten dann für die Wiederwahl des Sozialisten.

Dritter Versuch im September, aber schlechte Aussichten

Die 42 UP-Abgeordneten, die baskischen Nationalisten, Kataloniens separatistischen Linksrepublikaner (ERC) sowie kleinere Regionalparteien enthielten sich. Die Konservativen (PP), die konservativ-liberalen Ciudadanos, die Rechtspopulisten von Vox und zwei weitere Regionalparteien stimmen gegen Sánchez. Seine Wiederwahl wurde so innerhalb von 48 Stunden mit 124 Ja- und 155 Nein-Stimmen zum zweiten Mal abgelehnt.

Zwar hat Sánchez rein theoretisch noch einen dritten Versuch am 24. September. Aber die Aussicht auf Erfolg ist düster. "Die harten Koalitionsgespräche haben das Verhältnis zwischen Sánchez und Iglesias derart zerstört, dass ich eine Einigung bis September mehr als bezweifle", erklärt der spanische Politologe Pablo Simón der "Wiener Zeitung". Auch Spaniens Medien sind sich sicher: Spanien steuert nun auf Neuwahlen am 10. November zu.

Mit den Ja-Stimmen von Podemos hätte Sánchez mit 165 mehr Ja- als Nein-Stimmen bekommen und regieren können. Zumal die katalanischen Separatisten der ERC ankündigten, sich bei einer Koalition zwischen Sozialisten und Linken zu enthalten. Aber der Preis schien Sánchez zu hoch gewesen. Warum eigentlich? Der Sozialist sagte es klar und deutlich in der Parlamentsdebatte. Undias Podemos habe zu hohe Forderungen gestellt, zu wichtige Ministerien verlangt, was zudem nicht zu einer Koalitionsregierung, sondern zu zwei Regierungen mit unterschiedlichen Prioritäten geführt hätte. Er wolle Ministerpräsident sein, aber nicht um jeden Preis, erklärte Sánchez. Und er stellte klar: "Wir können das Finanzamt nicht in die Hände einer Partei legen, die noch nie regiert hat."