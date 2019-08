Julius Müller-Meiningen

Rom. Italien ist im Urlaub und steuert auf Ferragosto zu, das Mittsommernachtsfest an Mariä Himmelfahrt. Die meisten Tätigkeiten im Land kommen da zum Erliegen, nur der Verkehr tut es nicht. Auch im kleinen Adriaseebad Termoli ist Ferienstimmung, allerdings anders als sonst. Matteo Salvini ist am Freitag auf seiner vorsorglich angesetzten "Beach-Tour" hier, einer wohl nicht ganz zufällig geplanten Wahlkampfveranstaltung.

Die Stadt in der Region Molise spielt verrückt. Der Innenminister und Vizepremier, der am Vorabend das Ende der Regierungskoalition in Rom angekündigt hat, wird wie ein Popstar eskortiert. Eine Frau im Bikini wirft sich dem schwitzenden Minister an die Brust. "Grande Matteo", ruft sie – großartiger Matteo. Dutzenderweise herbeigeeilte Anhänger tun es ihr nach. "Capitano", ruft eine ältere Frau: So nennen Salvinis Anhänger in der rechten Lega-Partei ihren Anführer.

Salvini hat sich zum Anlass ein blaues Italien-Trikot übergestreift, Zeichen seines Patriotismus. Als er sich nach Hunderten Handschlägen, Selfies und nicht wenigen Umarmungen in ein Zelt vorgearbeitet hat, atmet er tief durch. Der Mann ist von der Sommerhitze und den Menschenmassen erschöpft, das ist nicht zu übersehen. Doch jetzt geht es für ihn erst richtig los.

Unorthodoxes Bündnis

Die italienischen Tageszeitungen lassen am Freitag keine Zweifel daran, wer der Motor der Regierungskrise zwischen rechter Lega und linkspopulistischer Fünf-Sterne-Bewegung in Italien ist. "Salvini entlässt Conte", schreibt "La Stampa" aus Turin, als könne der Innenminister Regierungschef Giuseppe Conte feuern. Salvini selbst sagt am Freitag in Termoli: Der Schritt sei "konsequent und mutig", vom Koalitionspartner kämen mehr "Neins" als "Jas", "die Regierung steht still". "Das Sinnvollste für die Italiener ist, so schnell wie möglich wählen zu gehen", meint der 46-Jährige.

Trotz der Ferien würden sich ab Montag alle Abgeordneten der Lega in Rom einfinden. Und dann folgt noch ein typischer Salvini-Satz. Auch die anderen Abgeordneten sollten "ihren Arsch hochbekommen". Die Menge in Termoli johlt.

Seit Jänner kriselt es immer wieder im unorthodoxen Bündnis der Links- und Rechtspopulisten. Bisher sind es vor allem Worte, die nach knapp 14 Monaten das Ende des wohl waghalsigsten politischen Experiments in Europa besiegeln. Die Italiener konnten ihren braungebrannten Innenminister im Fernsehen sehen, wie er am Donnerstagabend nach einer Veranstaltung in Pescara per Handstreich das Ende der Regierung erklärte. "Ich bin nicht hier, um Sessel anzuwärmen", sagte Matteo Salvini in die Mikrofone.