Berlin/Wien. Kein Minister und auch niemand der sieben Ministerpräsidenten wagt sich aus der Deckung: Die SPD-Oberen geben sich bei der Suche nach einem neuen Vorsitz für die deutschen Sozialdemokraten zugeknöpft. Entweder sagen sie ab, so etwa Niedersachsens Landesvater Stephan Weil. Oder sie machen es wie Generalsekretär Lars Klingbeil, taktieren und spielen auf Zeit. Allzu viel davon haben sie nicht mehr, am 1. September endet die Bewerbungsfrist.

Prominenteste Kandidaten sind bisher Gesine Schwan und Ralf Stegner. Die zweimalig erfolglose Bewerberin um das Präsidentschaftsamt und der Vizechef vom linken Parteiflügel verkünden laut "Spiegel" am Freitag ihr gemeinsames Antreten. Drei weitere Doppelspitzen stehen zur Wahl: Die ehemalige Familienministerin von Nordrhein-Westfalen, Christina Kampmann, versucht es gemeinsam mit Michael Roth, dem Staatsminister im Auswärtigen Amt. Die Bundestagsabgeordneten Nina Scheer und Karl Lauterbach kandidieren ebenso sowie die Bürgermeister von Kiel und Bautzen, Simone Lange und Alexander Ahrens. Alleine probieren es der ehemalige Bundestagsabgeordnete Hans Wallow und der Unternehmer Robert Maier.

Gerhard Schröder - © dpa/dpaweb

Falsch, egal was die SPD macht

Weil die großen Namen bisher fehlen, ist Unmut in der Partei laut geworden. Generalsekretär Klingbeil musste bereits ausrücken, um den Bestellmodus zu verteidigen. Der ist auf Einbindung der Mitglieder zugeschnitten. In mehr als 20 Regionalkonferenzen können sie bis Oktober die Kandidaten kennenlernen, danach geben die knapp 430.000 eingeschriebenen Genossen ihre Stimme ab. Die formale Entscheidung folgt im Dezember bei einem Parteitag. Anstatt wie in der Vergangenheit den oben paktierten Kandidaten durch die Basis abnicken zu lassen, geht die SPD einen transparenten Weg. Doch auch das passt einigen nicht. Typisch für das derzeitige Bild der Partei: Sie kann machen, was sie will. Es wird immer als falsch wahrgenommen.

Franz Müntefering - © dpa/Z5331 Hannibal Hanschke

Von 40 auf unter 15 Prozent

Zu gewinnen gibt es ohnehin wenig. Lag die SPD vor 20 Jahren über der 40-Prozent-Marke, weisen die Umfrageinstitute nun katastrophale Werte von 11,5 bis 14,5 Prozent aus. Innerhalb von zwei Dekaden haben die Sozialdemokraten nicht nur den Großteil ihrer Anhänger verloren, sondern auch acht Parteivorsitzende verschlissen.

Matthias Platzeck - © AFP

Nach den Abtritten des hemdsärmeligen Kanzlers Gerhard Schröder und seines Kompagnons Franz Müntefering hat 2005 die große Suche begonnen. Der Verlust des Kanzleramtes traf die SPD dabei ebenso schwer wie die inhaltlichen Selbstzweifel. Ließen doch Schröders Sozial- und Arbeitsmarktreformen Agenda 2010 die Linkspartei aufkommen. Der nachdenklich-zurückhaltende Matthias Platzeck konnte die Genossen nicht aufrichten, er galt schnell als zu weich.

Kurt Beck - © dpa

Sigmar Gabriel - © APA/dpa/Kay Nietfeld

Martin Schulz - © APA/dpa/Kay Nietfeld