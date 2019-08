Sopron. Am 19. August ist es 30 Jahre her, dass hunderte DDR-Bürger an der österreichisch-ungarischen Grenze den Übergang durchbrachen und damit das Ende des "Arbeiter- und Bauernstaates" einläuteten. Darin erinnern dieser Tage mehrere Veranstaltungen zum Jahrestag des "Paneuropäischen Picknicks".

Die Kundgebung am 19. August 1989 hätte zunächst ein völkerverbindendes Beisammensein beim Grenzübergang nahe Sopron samt symbolischer "Grenzöffnung" sein sollen. Immerhin war in den Monaten zuvor der "Eiserne Vorhang" zwischen Österreich und Ungarn weitgehend abgebaut worden. Besonders bekannt wurden die Bilder, auf denen die Außenminister Gyula Horn und Alois Mock den Stacheldraht durchschnitten. Doch mit den DDR-Bürgern, die sich zum Teil schon seit Wochen als Touristen in Ungarn aufhielten, aber nicht nach Hause fahren wollten, hatte niemand gerechnet. Diese hofften, eine Möglichkeit zu finden, in den Westen zu gelangen - und in den Flugblättern über das "Picknick", bei dem kurzzeitig auch ein weitgehend freies Überqueren der Grenze möglich war, sahen vielen von ihnen diese Chance.

Während die Teilnehmer der Veranstaltung auf eine Öffnung des Grenztores warteten, stießen am frühen Nachmittag plötzlich rund 200 bis 300 DDR-Bürger - großteils junge Familien - das Tor auf und stürmten in die Freiheit. In den darauffolgenden Stunden folgten einige hundert nach. Alle Anwesenden waren von dieser Entwicklung überrascht, doch griffen die ungarischen Grenzsoldaten aufgrund einer Weisung des diensthabenden Offiziers Arpad Bella nicht ein. Auf österreichischer Seite erhielten die flüchtenden Menschen, die oft nichts hatten als das, was sie auf dem Leib trugen, sofort viel Unterstützung und Hilfe. Der Durchbruch sollte eines der wichtigsten Ereignisse im Vorfeld des Zusammenbruchs des kommunistischen DDR-Regimes im November 1989 und der deutschen Wiedervereinigung vom 3. Oktober 1990 sein.

Merkel kommt

Zur heurigen Gedenkfeier reist die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel an, die gemeinsam mit Ministerpräsident Viktor Orban an die Ereignisse vor 30 Jahren erinnern wird. Geplant ist die Teilnahme an einem ökumenischen Gottesdienst. Aus Österreich wird kein Regierungsmitglied an den Feiern teilnehmen.