Die NGO "Proactiva Open Arms", Betreiberin des Rettungsschiffs "Open Arms" mit 107 Migranten an Bord, fordert, dass die Menschen auf Lampedusa an Land gehen dürfen und per Flugzeug nach Spanien gebracht werden. Der Flug von Catania nach Madrid würde nicht mehr als 240 Euro pro Passagier kosten, sagte der Missionschef der "Open Arms", Riccardo Gatti, nach Medienangaben.

Die EU-Kommission richtete indes einen Appell an die EU-Mitgliedsstaaten und an die NGO, eine rasche Lösung zu finden. EU-Flüchtlingskommissar Dimitris Avramopoulos bemühe sich auch darum, dass die 356 Migranten an Bord der "Ocean Viking" rasch an Land gehen können, so EU-Kommissionssprecherin Natasha Bertaud. Des sei eine "humanitäre Pflicht".

Das Tauziehen um das von Italien abgewiesene Flüchtlings-Rettungsschiff "Open Arms" dauert an. Zwar bot Spanien der Hilfsorganisation Proactiva Open Arms zuletzt an, das Schiff dürfe in den Hafen der Balearen-Insel Menorca oder auch der etwas weiter entfernten Insel Mallorca einlaufen, die NGO lehnt diesen Vorschlag jedoch ab. Die Lage an Bord sei zu prekär, um noch weitere fünf Tage auf See zu verbringen. "Unser Boot liegt nur 800 Meter vor der Küste von Lampedusa und jetzt wollen die europäischen Staaten, dass eine kleine NGO wie unsere nach 18 Tagen Wartezeit noch einmal (...) drei Tage auf See verbringt, bei schlechten Wetterbedingungen und mit 107 erschöpften Menschen an Bord", schrieb die Organisation.

27 Minderjährige durften am Samstag auf Lampedusa an Land gehen. Innenminister Salvini erklärte, acht von ihnen seien schon volljährig.

Die Lage auf der "Open Arms" war am Sonntag nach zweieinhalb Wochen auf See kurzzeitig eskaliert. Migranten sprangen ins Meer - offenbar um nach Lampedusa zu schwimmen. Helfer brachten sie zurück an Bord. Das spanische Fernsehen zeigte am Montag Bilder der resignierten Menschen. Einige hatten Weinkrämpfe und wurden von Psychologen betreut.(apa)