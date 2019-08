Das von Italien abgewiesene Migranten-Rettungsschiff "Open Arms" darf in einen spanischen Hafen einlaufen. Ministerpräsident Pedro Sanchez habe angesichts der Notlage an Bord und der "unbegreiflichen" Haltung Italiens angeboten, dass das Schiff mit mehr als hundert Migranten an Bord im Hafen von Algeciras anlegen dürfe, teilte die Regierung in Madrid am Sonntag mit. "Spanien handelt immer in humanitären Notfällen", schrieb Premier Sanchez auf Twitter. "Es ist notwendig, eine europäische, geordnete und solide Lösung zu finden, die die Migrationsherausforderung mit den Werten des Fortschritts und des Humanismus der EU in Einklang bringt."

Der italienische Innenminister Matteo Salvini begrüßte den spanischen Beschluss. Der Lega-Chef hatte zwar am Samstag nach langem Streit 27 unbegleitete Minderjährige von der "Open Arms" an Land gehen lassen, 105 Erwachsene und zwei begleitete Minderjährige mussten aber an Bord des Schiffs der spanischen NGO Proactiva Open Arms bleiben. "Spanien öffnet seine Häfen. Ich habe nicht auf Beschimpfungen und Morddrohungen reagiert. Ein anderer Minister hätte schon vor Tagen nachgegeben", schrieb Salvini am Sonntag auf Facebook.

27 Minderjährige durften am Samstag auf Lampedusa an Land gehen. Innenminister Salvini erklärte, acht von ihnen seien schon volljährig. - © Apaweb / afp / Alessandro Serrano

Nach Ansicht des Lega-Chefs hätte das spanische Schiff schon von Anfang an einen Hafen in Spanien ansteuern sollen. Der Innenminister warnte vor den Folgen, Rettungsschiffe aufzunehmen. "Weitere 356 Migranten an Bord eines norwegischen Rettungsschiffes warten wenige Seemeilen vor Lampedusa aufs Einlaufen. In Italien gibt es keinen Platz für Schlepper", kommentierte Salvini.

Fünf Migranten an Bord der "Open Arms" sprangen unterdessen mit Schwimmwesten ins Meer in der Hoffnung, die Insel Lampedusa schwimmend erreichen zu können. Mitglieder der spanischen NGO sprangen ihnen hinterher und brachten sie aufs Schiff zurück. "Die Lage an Bord ist unerträglich", so der Gründer von Proactiva Open Arms, Oscar Camps. "Wir haben seit Tagen davor gewarnt, die Verzweiflung hat Grenzen. Sie springen ins Wasser, und Helfer versuchen sie aufzuhalten."

Auf Twitter attackierte die NGO Salvini: "Erbärmlich ist, wer 107 Menschen ohne Namen und Helfer als Geiseln nutzt, um ausländerfeindliche und rassistische Propaganda zu betreiben. Der Innenminister warf daraufhin der NGO vor, die Migranten als "Geiseln zu halten", um ihn und Italien zu "provozieren". In 17 Tagen hätte das Schiff längst einen spanischen Hafen erreichen können. "Ich habe keine Angst vor euch, ihr tut mir leid. Ich gebe nicht auf", betonte Salvini auf Facebook.

In der ohnehin zerstrittenen italienischen Regierungskoalition aus Salvinis rechter Lega und populistischer Fünf-Sterne-Bewegung sorgt die Migrationspolitik für weiteren Zündstoff. Den Landgang der 27 Minderjährigen von Bord der "Open Arms" hatte Ministerpräsident Giuseppe Conte beschlossen und sich damit gegen den Lega-Chef durchgesetzt. Salvini betonte, dass acht der evakuierten Migranten volljährig seien.

57 neue Migranten auf Lampedusa

Unterdessen hat die italienische Küstenwache nahe Lampedusa 57 Migranten auf einem Boot entdeckt und auf die Insel gebracht. Es handle sich wahrscheinlich um Tunesier, berichtete die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Demnach befand sich das Boot vor der Küste von Lampione, einer unbewohnten Nachbarinsel von Lampedusa. Unter den Migranten waren eine schwangere Frau und ein Bub, der offenbar einen Nervenzusammenbruch erlitten hatte. Ein Arzt untersuchte ihn, bevor er mit den anderen am Samstagabend in ein Aufnahmezentrum gebracht wurde.

Zwischen Anfang Jänner und Anfang Juli haben knapp 3100 Migranten per Boot Italien efrreicht, wie Matteo Villa laut der Deutschen Presse-Agentur von der Denkfabrik ISPI schätzt. Lediglich acht Prozent von ihnen - etwa 246 - seien von Hilfsorganisationen gerettet worden.