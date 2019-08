WZ Online

Rom. Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte hat am Dienstag seinen Rücktritt angekündigt. Er werde am Ende der parlamentarischen Debatte über die Regierungskrise bei Staatspräsident Sergio Mattarella seine Demission einreichen, sagte Conta am Dienstag vor dem Senat.

Der seit Juni 2018 amtierende parteilose Conte zog somit die Konsequenzen des Bruchs mit der Regierungspartei Lega, die mit der Fünf-Sterne-Bewegung koaliert. Die Lega hatte am 9. August einen Misstrauensantrag gegen Conte eingereicht.

Conte erklärte, er halte seine Arbeit für beendet. Er machte Innenminister und Lega-Chef Matteo Salvini für die Regierungskrise verantwortlich. Salvini warf der Regierungschef "verantwortungsloses Verhalten" vor.

"Die Regierung endet hier"

Conte warnte zugleich vor den Folgen der Regierungskrise für Italien in einer heiklen Wirtschaftsphase. "Die derzeitige Krise gefährdet unweigerlich die Arbeit der Regierung, welche hier endet", sagte im Senat in Rom.

In seiner Ansprache attackierte Conte wiederholt Salvini. Der Innenminister habe "seine eigenen Interessen und die seiner Partei", der Lega, verfolgt. Der Innenminister, der zugleich stellvertretender Regierungschef ist, habe Italien damit "schweren Risiken" ausgesetzt. Mit seinem Beschluss, einen Misstrauensantrag gegen ihn einzureichen, unterbreche Salvini eine Regierungsarbeit, die in 14 Monaten mehrere beachtenswerte Resultate errungen habe.

Salvini hatte die Koalition mit der Fünf-Sterne-Bewegung am 8. August platzen lassen. Seine rechte Lega, die gut in den Umfragen dasteht, hatte einen Misstrauensantrage gegen Conte eingereicht. Vor dem Senat forderte Salvini Neuwahlen. Diese seien das Kernelement der Demokratie. Niemand dürfe Neuwahlen fürchten, sagte Salvini. (apa)