Berlin. Scherzhaft kommentierte die bisher weitgehend unbekannte Landtagsabgeordnete aus dem Bundesland Brandenburg, Klara Geywitz, die negativer Berichterstattung über die Chefsuche in der deutschen SPD: "Wenn Olaf Scholz mit Klara Geywitz antritt, dann ist es offensichtlich das dekorative Salatblatt an seiner Seite", sagte die 43-Jährige bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Scholz am Mittwoch.

Der deutsche Finanzminister erklärte dabei erstmals öffentlich die Beweggründe für sein Antreten. Wichtig sei unter anderem, die Gleichstellung von Mann und Frau zu verbessern und die Lebensverhältnisse innerhalb Deutschlands anzugleichen. Geywitz beschrieb sich als einfache Person aus dem Volk, die stärker als ein Minister ein Ohr an der SPD-Basis haben könne. Für den Fortbestand der schwarz-roten Bundesregierung sei es wichtig, ob es eine Verständigung auf die von der SPD geforderten Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung gebe.

Unbedeutende "GroKo"

Die Zukunft der großen Koalition hat für die SPD-Mitglieder bei der Entscheidung über den Parteivorsitz offenbar keine große Bedeutung. In einer Online-Umfrage der Parteizentrale nach den wichtigsten Themen verwiesen die teilnehmenden rund 36.000 Mitglieder die Koalitionsfrage auf Platz 21 von 46 möglichen Punkten. Vorne lagen Klimakrise, die Spaltung der Gesellschaft und die Frage, wie die SPD ein eigenständiges Profil gewinnt.