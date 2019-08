WZ Online

Rom. Die Fünf Sterne-Bewegung friert die Verhandlungen mit den oppositionellen Sozialdemokraten (PD) ein. Ein Abkommen sei zwischen den beiden Parteien noch in weiter Ferne. Solange es nicht zu einer klaren Zusage der PD-Partei zu Premier Giuseppe Conte als Regierungschef des neuen Kabinetts komme, habe es keinen Sinn, weiter zu verhandeln, verlautete es aus Fünf Sterne-Kreisen am Dienstag in Rom.

Eine neue Gesprächsrunde zwischen den beiden Parteien, die am Dienstagvormittag geplant war, wurde abgesagt. "In einer derart heiklen Phase für Italien können wir keine Zeit verlieren. In der PD hat man jedoch noch unklare Ideen. Man spricht von der Verteilung der Ministerien, nicht über das Regierungsprogramm. So geht es nicht", hieß es in einer Presseerklärung der Fünf Sterne.

Koalition zerbrochen

Die bisherige Regierungskoalition aus der rechten Lega mit den Fünf Sternen unter Führung des parteilosen Conte war jüngst zerbrochen. Lega-Chef Matteo Salvini hatte der Fünf-Sterne-Bewegung die Zusammenarbeit aufgekündigt und bereitete einen Misstrauensantrag gegen Conte vor. Dieser kam seinem Sturz mit seinem Rücktritt jedoch zuvor.

Nachdem der sozialdemokratische Partido Democratico und die Fünf Sterne daraufhin Gespräche über eine mögliche Koalition gestartet hatten, begann Salvini um eine Neuauflage des Bündnisses mit Fünf-Sterne-Frontman Luigi Di Maio zu buhlen. Dabei bot der Rechtspopulist seinem dem Ex-Vizepremier Di Maio sogar den Posten des Ministerpräsidenten an. Denn im Falle eines fliegenden Koalitionswechsels der Fünf Sterne stünde der Lega die Oppositionsbank bevor. Eine solche Variante ist nach den Unstimmigkeiten zwischen PD und Fünf Sterne aber unwahrscheinlicher geworden.

Staatspräsident Sergio Mattarella hat den Parteien bis Mittwoch Zeit gegeben, eine tragfähige Koalition im Parlament zu finden und damit Neuwahlen zu verhindern. Mattarella startet am Dienstagnachmittag politische Konsultationen mit den im Parlament vertretenen Kräften. Am Mittwoch empfängt Mattarella dann erneut Parteidelegationen zu Beratungen im Quirinal. Nach Gesprächen mit den Parlamentsparteien wird Mattarella bekanntgeben, ob es neue Regierung geben wird oder nicht. Die Alternative sind Neuwahlen. (apa)