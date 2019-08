Brüssel. (apa/afp/da) Am 1. November soll die neue EU-Kommission mit Ursula von der Leyen an der Spitze ihr Amt antreten. Diese Woche hat die Deutsche ihren Auswahlprozess gestartet. Eine "sensible" Angelegenheit, sagte eine Kommissionssprecherin am Dienstag. Sie verwies darauf, dass sich derzeit "Namen noch ändern" können.

25 von 27 EU-Staaten haben bisher Kandidaten nominiert, Italien und Frankreich fehlen noch. Dabei sollte seit Montag das Personaltableau komplett sein. Das 28. EU-Mitglied Großbritannien hat infolge der Brexit-Verhandlungen erst gar niemanden für den Job genannt. Die Zeitüberschreitung ist nur ein kleiner Faktor im Gesamtbild, dass es die Länder mit den Wünschen von der Leyens nicht so ernst nehmen.

Von der Leyen will erreichen, dass erstmals die Hälfte der Kommissare Frauen sind. Daran arbeite sie "sehr hart", sagte eine Sprecherin. "Letztlich hängt dies aber auch von den Mitgliedstaaten ab", weil diese die Kandidaten entsenden. Bisher gibt es unter ihnen mehr Männer als Frauen. In den ersten Wochen der Nominierungen kümmerten sich die Länder überhaupt nicht um von der Leyens Wunsch, nominierten fast durchwegs Männer. Mitte Juli gab es einen so großen Überhang, dass bei damals noch offenen 14 Stellen neun Kommissionsposten weiblich besetzt werden müssten, nur fünf mit Männern, um Parität herzustellen.

Portugal und Rumänien richten sich nach von der Leyen

25 von 27 EU-Staaten haben bisher Kandidaten nominiert, Italien und Frankreich fehlen noch. - © M. Hirsch

Mittlerweile ist das Geschlechterverhältnis zwar fast ausgeglichen. Aber nur zwei Länder haben von der Leyens Forderung beherzigt, dass jeder Staat einen Mann und eine Frau nominieren soll, um die Personalauswahl für die Kommissionschefin zu erleichtern. Dem kamen lediglich Portugal und Rumänien nach.

Einstimmig hatte etwa der Hauptausschuss des Nationalrates Johannes Hahn (ÖVP) für seine dritte Amtszeit in der EU-Kommission nominiert. Dem Vernehmen nach wäre Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein dem Ansinnen von der Leyens zwar gerne nachgekommen, doch gab es keine weiteren mehrheitsfähigen Kandidaten. In der Kommission von Jean-Claude Juncker war Hahn für Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen zuständig. Auch in der Zukunft hätte er gern ein außenpolitisches Dossier. Von der Leyen kann von den Mitgliedstaaten nominierte Bewerber auch zurückweisen.

Neben ihr selbst als Präsidentin stehen der Niederländer Frans Timmermans und die Dänin Margrethe Vestager aber bereits als Kommissionsmitglieder fest. Ihre Namen waren Teil des großen EU-Personalpakets der Staats- und Regierungschefs von Anfang Juli. Hinzu kommt der als EU-Außenbeauftragter von den EU-Regierungen nominierte Spanier Josep Borrell.