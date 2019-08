Julius Müller-Meiningen

Rom. Italien hat eine neue Regierung. Die Fünf-Sterne-Bewegung einigte sich auf eine Regierungskoalition mit den Sozialdemokraten. Dies teilte Fünf-Sterne-Chef Luigi die Maio nach einem Treffen mit Staatspräsident Sergio Mattarella mit. "Wir entziehen uns unserer Verantwortung nicht", sagte Di Maio.

Auch der Name des künftigen Ministerpräsidenten steht fest. Im Palazzo Chigi in Rom wird der bisherige Amtsinhaber Giuseppe Conte Hausherr bleiben. "Er ist der Garant für die Umsetzung unseres Programms", sagte Di Maio.

Es wird erwartet, dass Staatspräsident Sergio Mattarella den 55 Jahre alten Noch-Premierminister mit dem Auftrag zur Bildung einer neuen Exekutive beauftragen wird. Der parteilose Rechtsanwalt und Jus-Professor Conte amtierte zuletzt als Chef der Koalition aus Fünf-Sterne-Bewegung und rechter Lega.

Giuseppe Conte , der der Fünf-Sterne-Bewegung nahesteht, wurde von der sozialdemokratischen PD als Premier akzeptiert. - © afp/Solaro

Diesmal jedoch sind es die Sozialdemokraten (PD), mit der die Sterne eine trotz aller noch zu klärenden Fragen eine Regierung bilden wollen. Am Vormittag hatten Vertreter von Fünf-Sterne-Bewegung und PD eine weitere Verhandlungsrunde beendet, die Teilnehmer als positiv bezeichneten. Dennoch gab es auch kritische Stimmen. PD-Vizechef Andrea Orlando sprach von einer insgesamt "sehr komplizierten Auseinandersetzung".

"Danach noch viel zu tun"

"Heute gibt es den Namen des Premiers, danach gibt es noch viel zu tun", sagte der PD-Fraktionschef im Abgeordnetenhaus, Graziano Delrio. Bei dem Treffen der PD-Führungsebene hatten die Teilnehmer Parteichef Nicola Zingaretti ein klares Mandat erteilt. Zingaretti gab bei Konsultationen mit Staatspräsident Sergio Mattarella grünes Licht für eine Koalition mit den Grillini. Auch in Hinblick auf Conte bestehe Einigkeit. "Wir denken, es ist den Versuch wert", sagte Zingaretti.

"Wir haben uns auf die Wahl Contes eingelassen, weil die Fünf-Sterne-Bewegung es so wollte", sagte Zingaretti. Jetzt sei es notwendig, "ein für alle akzeptables Gleichgewicht" in der Regierung zu schaffen. Damit spielte der Parteichef der Sozialdemokraten auf die politische Kernfrage der Allianz ab. Die Sozialdemokraten wollen in erster Linie verhindern, dass die Sterne neben dem Premierminister auch den stellvertretenden Regierungschef stellen, wie das in der Vorgängerregierung mit der Lega der Fall war. Der parteilose, aber den Fünf Sternen nahestehende Conte wurde damals von Sterne-Anführer Di Maio sowie von Lega-Chef Salvini als Vizepremier flankiert.

Basis soll abstimmen

Im Sinne einer "Diskontinuität", die PD-Vorsitzender Zingaretti in der neuen Koalition anstrebt, solle nur seine Partei den Vize-Regierungschef stellen dürfen. Die "Grillini" hingegen fordern erneut Di Maio als stellvertretenden Premier. Die Sozialdemokraten würden den Architekt der Allianz mit Salvinis Lega am Liebsten ganz außen vor lassen. "Wer Di Maio angreift, greift die Fünf-Sterne-Bewegung" an, hieß es bei den "Grillini".

Eine weitere Hürde ist die Ankündigung der Sterne, die Mitglieder über die Koalitionsbildung auf der Onlineplattform der Partei abstimmen zu lassen. Diese Abstimmung, die bereits nach der Bildung der Allianz zwischen Sternen und Lega im Sommer 2018 zum Zuge kam, könnte in der kommenden Woche abgehalten werden. Senken die etwa 100.000 Mitglieder der Fünf-Sterne-Bewegung den Daumen über der neuen Mehrheit, wäre die Koalition aus Sternen und Sozialdemokraten eine Totgeburt. Staatschef Mattarella müsste dann Neuwahlen ausrufen.

"Beenden wir die Zeit des Hasses, des Grolls, der Durchtriebenheit und des Egoismus", sagte PD-Chef Zingaretti vor seiner Partei im Hinblick auf die rechte Lega und ihre harte Immigrationspolitik. "Stellen wir, natürlich, die Sicherheit, die Legalität und das Wohlsein der Menschen in den Mittelpunkt, aber nicht, indem wir uns Sündenböcke suchen." Die neue Regierung müsse mit der "Verletzung von Menschenrechten und der Missachtung des Rechtsstaates" ein Ende machen.

Einig bei Sozialem und Umwelt

Sagt Conte zu, kann es in Italien zu einem Politikwechsel kommen. Insbesondere auf den Gebieten Migration, Wirtschafts- und Finanzpolitik sowie im Verhältnis zur EU stehen die Sozialdemokraten der Lega von Noch-Innenminister Matteo Salvini konträr gegenüber. Übereinstimmung mit der vom Satiriker Beppe Grillo 2009 gegründeten, linkspopulistischen Fünf-Sterne-Bewegung gibt es insbesondere auf den Gebieten Soziales und Umwelt.