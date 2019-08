Micaela Taroni

Rom. Vom bejubelten Volkstribun zum großen Verlierer: Lega-Chef Matteo Salvini steht vor einem Scherbenhaufen. Sein Schachzug ist gescheitert. Hatte er die Regierungskrise ausgelöst, um zu Italiens Premier mit Vollmacht aufzurücken, so ist seine Rechnung nicht aufgegangen. Die ihm verhassten Sozialdemokraten kehren an die Macht zurück, während er in der Opposition landet.

Unermüdlich bemühte sich Salvini in den vergangenen Tagen, noch schnell die zerbrochene Koalition mit der Fünf-Sterne-Bewegung zu kitten. Um dem Ex-Partner das Angebot schmackhaft zu machen, bot er Parteichef Luigi Di Maio, dem bisherigen Industrie- und Arbeitsminister, sogar den Premiersposten an, während Salvini Innenminister bleiben wollte. Di Maio ließ sich aber nicht erweichen und warf Salvini Verrat vor, weil er die Regierungsallianz Anfang August aufgelöst hatte. "Wer einmal verrät, wird wieder verraten" meinte Di Maio. Jetzt baut die Fünf-Sterne-Bewegung eine Regierung mit den Sozialdemokraten auf und Salvini winkt eine längere Zeit auf den harten Bänken der Opposition.

Salvinis Popularität dramatisch gesunken

Der 46-jährige Populist scheint die Konsequenzen seiner Handlung nicht richtig eingeschätzt zu haben, als er Anfang August den Bruch mit den Cinque Stelle in die Wege leitete, Neuwahlen im Oktober und für sich "alle Vollmachten" verlangte. Die Möglichkeit, dass die Sozialdemokraten - die "Verlierer" der letzten Wahlgänge - ein Bündnis mit den Fünf Sternen eingehen würden, schien Salvini total unwahrscheinlich. Er setzte zielgerade auf schnelle Neuwahlen, die Staatschef Sergio Mattarella Italien jedoch ersparen will. Der Lega-Chef kann seinen eklatanten strategischen Fehler am Höhepunkt seiner Popularität nicht vertuschen. Der politische Kommentator und Journalist Vittorio Feltri sprach von der "größten Dummheit des Jahrhunderts".

Der Akt der ungewollten Selbstsabotage, gerade als seine Lega auf Rekordhoch segelte, kommt Salvini politisch teuer zu stehen. Seine Popularität ist dramatisch gesunken. Auf seiner Facebook-Seite, auf der die Lega-Anhänger einst ihrem "Capitano" huldigten, hagelt es Kritik in schärfsten Tönen. Salvini muss sich selbst von seinen treuesten Fans anhören, er habe einen krassen Fehler begangen. Laut einer Umfrage der Tageszeitung "Corriere della Sera", brach seine Popularität in weniger als einem Monat von 54 auf 36 Prozent ein. Salvinis Rechtfertigung, PD und Fünf Sterne hätten schon länger im Hintergrund Pläne für eine Koalition geschmiedet, um ihn auszubooten und ihn von den Machthebeln zu entfernen, scheint auch den überzeugtesten Lega-Anhängern kaum glaubwürdig.

Wie geht es jetzt mit Salvini weiter? Als Staatsmann gescheitert, will der polternde Mailänder seine Karriere als Populist fortsetzen. Am 15. September versammelt er die Parteianhänger im lombardischen Ort Pontida, traditionsreicher jährlicher Treffpunkt der "Leghisti". Dort will er seine "Herbstkampagne" vorstellen. Denn in Italien finden am 27. Oktober Regionalwahlen in der einstigen linken Hochburg Umbrien statt. Bis Jahresende folgen noch Regionalwahlen in der Emilia Romagna und im süditalienischen Kalabrien, die die Lega zu gewinnen hofft.

Wahlkampf steht an

Salvini wittert die Chance, neu zu starten, was er am besten kann: Einen Wahlkampf führen. Der Lega-Chef liebt Wahlkampagnen, die er zugleich mit traditionellen und innovativen Methoden betreibt. Von der Küste bis in die Berge, von den Alpen bis auf die Inseln: Kein Dorf ist Salvini zu klein und unbedeutend, um dort aufzutreten. Salvinis Mitarbeiter organisieren Wahlkampfveranstaltungen von der tiefsten Provinz des Nordens bis in die letzte Ecke Siziliens.

Eins steht fest: der bärtige Lombarde liebt den Kontakt zur Wählerschaft mehr als die zermürbenden Verhandlungen mit den Koalitionspartnern in Rom, um die Regierungslinie in Sachen Wirtschaft oder Einwanderung zu bestimmen. Nach dem blamablen Rückzug von der Regierung kann sich Salvini aus dem Anzug des Staatsmannes schälen und wieder sorglos T-Shirts mit herben politischen Slogans tragen. Roms Regierungspaläste sind Salvini einfach zu stickig. Als Oppositionspolitiker hat er jetzt wieder mehr Bewegungsraum, um beim "Volk" die Popularität zurückzuerobern, die mit seinem August-Harakiri verloren ging. (apa)