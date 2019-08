WZ Online

Rom. Während der scheidende Innenminister Matteo Salvini die Koffer packt und zwei Migrantenschiffe im Mittelmeer auf die Landung warten, wird in den römischen Palästen über Italiens künftige Einwanderungspolitik gestritten. Nach dem Ende der Regierung mit der rechtspopulistische Lega ist eine Änderung im italienischen Migrationskurs zu erwarten: Die Ära von Salvinis "geschlossenen Häfen" dürfte zu Ende gehen.

Zwar bleibt die Fünf-Sterne-Bewegung auch mit der neuen Regierung um Premier Giuseppe Conte an den Machthebeln, die populistische Partei hatte jedoch bisher mit wenig Überzeugung Salvinis harte Einwanderungslinie unterstützt. Immer wieder hatte der linke Flügel der "Cinque Stelle" gegen Salvinis rigide Flüchtlingspolitik aufbegehrt. Dieser Flügel um den Präsidenten der Abgeordnetenkammer, Roberto Fico, demonstrierte in den letzten Monaten immer mehr Widerstand dagegen, dass sich die Parteispitze ihre Einwanderungspolitik vom Bündnispartner Lega diktieren ließ. Immer wieder hatte Fico für mehr "Menschlichkeit" im Umgang mit Migranten plädiert, die wochenlang auf NGO-Schiffen vor Italien ausharren mussten.

Unterstützung in der Bevölkerung für Salvinis "geschlossene Häfen"

Salvinis Politik der "geschlossenen Häfen" kam bei den Italienern sehr gut an und bescherte dem Lega-Chef vor der Regierungskrise ein Popularitätshoch. Eine Abwendung von diesem Kurs könnte die Fünf-Sterne-Bewegung jetzt politisch teuer zu stehen kommen. Daher räumte Parteichef Luigi Di Maio in seinem Zehn-Punkte-Programm der Einwanderungsproblematik eine relevante Rolle ein. Er drängt auf eine Reform des Dubliner Asylabkommens, auf Entwicklungshilfe in afrikanischen Ländern, auf aktiven Kampf gegen Menschenhandel und auf Migrantenrückführungen.

Die Migrationspolitik droht zum Nährboden für Streit zwischen den beiden möglichen Koalitionspartnern "Cinque Stelle" und Sozialdemokraten (PD - Partito Democratico) zu werden. Die Sozialdemokraten fordern die sofortige Abschaffung des von Salvini im Parlament durchgesetzten Sicherheitspakets, mit dem drakonische Strafen für Rettungsschiffe eingeführt wurden, die ohne Erlaubnis in Italien einlaufen. Die PD ist für einen milderen Migrationskurs und fordert die Abwendung von Salvinis Einwanderungspolitik, wegen der Italien laut den Sozialdemokraten in Europa isoliert wurde. Die Fünf Sterne befürchten aber klare Popularitätsverluste, sollten sie von der von der Lega bestimmten rigorosen Anti-Einwanderungslinie massiv abweichen und das erst vor wenigen Wochen vom Parlament verabschiedete Sicherheitspaket abschaffen.