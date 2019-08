WZ Online

Stockholm. Über seinen Abgang war schon länger spekuliert worden. Am Samstag erfolgte er schließlich. Dänemarks ehemaliger Ministerpräsident Lars Lökke Rasmussen gab am Samstag über Twitter bekannt, dass er von seinem Posten als Chef der bürgerlich-liberalen Oppositionspartei Venstre zurückgetreten ist. Zehn Jahre war Rasmussen an der Spitze der Partei gestanden, zweimal war er Ministerpräsident. Zuletzt galt er aber als umstritten.

Seit dem Sommer hatte es immer wieder Rufe nach einer Erneuerung in der Parteiführung gegeben. Bei der Parlamentswahl im Juni unterlag Rasmussens Partei den Sozialdemokraten unter der jetzigen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen.

Eine Frage der "Selbstachtung"

"Wichtig, an seiner Selbstachtung festzuhalten", schrieb Rasmussen auf Twitter. "Ich kann keine Partei führen, in der ich als Vorsitzender nicht die Möglichkeit habe, meine politische Linie auf dem Parteitag zu diskutieren und zu testen ... . Danke für viele gute Jahre", schreib der 55-Jährige weiter. Neben Rasmussen zog sich auch die Nummer zwei an der Spitze der Venstre-Partei zurück, Kristian Jensen. Eine neue Führung könnte bei einem Parteitag am 21. September gewählt werden. (apa/dpa)