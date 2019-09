WZ Online

Wielun. Die losheulenden Alarmsirenen gehen durch Mark und Bein. Es ist 4.40 Uhr am Sonntagmorgen und noch nächtlich dunkel in Wielun. Eine Ehrengarde ist aufmarschiert und steht stramm. Hunderte Menschen haben sich trotz der frühen Stunde auf dem Marktplatz der polnischen Kleinstadt versammelt, manche mit Kerzen in der Hand.

Auch auf den Tag genau vor 80 Jahren um eben diese Stunde erfüllte ein Heulen die zwischen Lodz und Breslau gelegene Kleinstadt in Polen. Es war das Heulen deutscher Sturzkampfbomber. Sie jagten aus dem Himmel auf die Stadt hinunter und lösten ihre todbringende Bombenlast aus. Wielun und nicht - wie lange Zeit von deutscher wie polnischer Seite offiziell erklärt - die Danziger Westerplatte war das erste Ziel des deutschen Überfalls auf Polen und der Beginn des Zweiten Weltkriegs am 1. September 1939. Der Angriff auf die wehrlose Bevölkerung der militärisch nicht gesicherten Stadt war auch das erste schwere Kriegsverbrechen der Wehrmacht.

Das Archivbild vom 1. September 1939 zeigt Adolf Hitler am Flugplatz in Warschau, der eine Parade der deutschen Truppen abnimmt. - © APAWeb /dpa/A0009 dpa

Bomben fallen als Video-Animation

80 Jahre später wird das grausame Geschehen wieder lebendig. In einer Video-Animation auf einer Hauswand am Marktplatz fliegen nochmals die Sturzkampfbomber, fallen die Bomben, fliehen die Menschen. Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier steht hier zusammen mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda. Hier, wo "die Spur der Gewalt und Vernichtung ihren Anfang nahm, die sich sechs Jahre lang durch Polen und ganz Europa ziehen sollte", wie Steinmeier dann sagt. Ihm sei bewusst, "dass es ganz und gar nicht selbstverständlich ist, dass ein deutscher Bundespräsident heute hier vor Ihnen stehen darf".

Soldaten der deutschen Wehrmacht reißen einen Schlagbaum an der deutsch-polnischen Grenze nieder. - © APAWeb /dpa

Doch Duda dankt Steinmeier ausdrücklich dafür, dass er gekommen ist, "dass Sie sich der Verantwortung stellen". Und: "Wenn ich mit Ihnen spreche, sehe ich einen Menschen, der mit geneigtem Haupte hier ist und mit Demut der Opfer gedenken will."

Erst Italien, nun Polen: Es ist bereits der zweite Sonntag in Folge, an dem sich Steinmeier zu dem unermessliche Leid bekennt, das Deutsche über ihre europäischen Nachbarn gebracht haben.

Erst Fivizzano, nun Wielun: Beide Orte haben gemeinsam, dass die dort von deutschen Soldaten begangenen Verbrechen in Deutschland kaum bekannt sind. "Viel zu wenige Deutsche kennen heute diesen Ort. Viel zu wenige wissen um diese Taten", sagt Steinmeier. "Wielun muss in unseren Köpfen und in unseren Herzen sein." Um eben das zu erreichen, besucht er bewusst diese "weiße Flecken des Gedenkens", von denen man im Präsidialamt spricht.