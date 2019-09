WZ Online

Berlin. In Deutschland haben am Sonntag in den beiden östlichen Bundesländern Sachsen und Brandenburg Landtagswahlen stattgefunden. Wenig überraschend konnte sich in Sachsen die CDU mit Ministerpräsident Kretschmer als stärkste Kraft halten, in Brandenburg muss die regierende SPD unter Dietmar Woidke ebenfalls Verluste hinnehmen, bleibt aber vor der AfD. Kretschmers Koalition mit der SPD und Woidkes Regierung mit der Linkspartei haben den Prognosen zufolge keine Mehrheit mehr, beide Politiker brauchen daher eine Koalition aus drei Parteien, da sie eine Zusammenarbeit mit der AfD kategorisch ausgeschlossen haben. Die AfD hat nach den fulminanten Stimmenzuwächsen in beiden Bundesländern indessen Anspruch auf politische Mitbestimmung angemeldet.

Die FDP bleibt den Prognosen zufolge in beiden Bundesländern unter der 5-Prozent-Marke und wird demnach nicht in den Landtag einziehen. Verluste gibt es in beiden Ländern auch für die Linke,

Ersten Hochrechnungen zufolge liegt in Sachsen die CDU mit 33,1 Prozent vorne,gefolgt von der AfD mit 27,5 Prozent. Die SPD kommt auf 8, die Grünen auf 8,3, die Linke auf 10,5, FDP auf 4,5.

Zum Vergrößern der Grafikbitte auf die Pfeile rechts oben klicken. - © APAweb

Die Hochrechnung für Brandenburg: SPD: 26,8, AfD: 24,1, CDU 15,5, Grüne 10, Linke 10,7, FDP 4,5.

Insgesamt waren in Brandenburg rund zwei Millionen Menschen wahlberechtigt, in Sachsen waren es rund drei Millionen. Die Wahlbeteiligung war in beiden Bundesländern höher als vor fünf Jahren. (red)

Seit 1990 regiert in Sachsen die CDU. Im Bild: Ministerpräsident Kretschmer mit Annegret Kramp-Karrenbauer, Parteichefin der CDU. - © APAweb / REUTERS, Rietschel