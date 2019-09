London/Wien. "Bereiten Sie sich auf den Brexit vor" - mit riesigen Plakaten in Fußballstadien und auf stark frequentierten Plätzen, mit Werbung in den Sozialen Medien und im Fernsehen will die britische Regierung ihr Land auf einen EU-Austritt ohne Abkommen einschwören. Rund 100 Millionen Pfund soll die größte Werbekampagne seit dem Zweiten Weltkrieg kosten.

Premier Boris Johnson bleibt dabei: Am 31. Oktober soll sein Land die EU verlassen - "do or die", koste es, was es wolle. Das Problem: Eine Mehrheit der Abgeordneten im britischen Unterhaus will einen No-Deal-Brexit verhindern. Vergangene Woche hat Johnson deshalb angekündigt, das Parlament in die Zwangspause zu schicken. Doch die Abgeordneten wehren sich und wollen noch diese Woche ein Gesetz auf die Beine stellen, das Johnson zwingen würde, den Brexit noch einmal zu verschieben, falls er bis Mitte Oktober kein neues Austrittsabkommen mit Brüssel verhandelt hat. Um das zu verhindern, droht Johnson den Tory-Rebellen in Westminster nun mit dem Ausschluss aus der Fraktion. Wer für das Gesetz gegen den No-Deal-Brexit stimmt, darf bei den nächsten Wahlen nicht mehr für die Konservativen antreten. Die Rebellen wären sofort parteilos - und die Tories verfügen im Parlament jetzt schon über lediglich eine Stimme Mehrheit.

Neuwahlen frühestens

am 17. Oktober

Welche Strategie verfolgt Johnson also mit seiner Drohung? Will er lediglich die Chancen des Gesetzes gegen einen No-Deal-Brexit verringern? Gut möglich, dass einige Tory-Rebellen nun doch nicht dafür stimmen. Wahrscheinlicher ist aber, dass Johnson mit dem Rausschmiss der Rebellen Neuwahlen provoziert: Wer keine Mehrheit mehr hat, sollte sich eine suchen - und zwar schleunigst. Umfragen deuten darauf hin, dass Johnson gestärkt aus Neuwahlen hervorgehen würde.

Sprechen sich die Abgeordneten für das Gesetz gegen den No-Deal-Brexit aus, könnte Johnson noch diese Woche Neuwahlen ausrufen - vorausgesetzt, zwei Drittel der Abgeordneten stimmen dem zu. Laut dem "Guardian" ist Johnson diese Mehrheit sicher, wenn er verspricht, den Urnengang noch vor dem Brexit anzusetzen. Schlussendlich darf der Premier das Datum aber selbst bestimmen. Der frühestmögliche Termin wäre wohl der 17. Oktober - keine zwei Wochen vor dem geplanten Brexit.

Kommen die Abgeordneten am Dienstag aus der Sommerpause zurück, müssen sie sofort handeln, um das Gesetz rechtzeitig auf den Weg zu bringen. Denkbar ist aber auch, dass Johnson es einfach ignoriert. Seine Regierung wollte diese Möglichkeit bisher jedenfalls nicht ausschließen.

Johnsons jüngster Vorstoß, die vorübergehende Ausschaltung des Parlaments, die Drohungen gegen konservative Rebellen: All das passt nicht zur demonstrativ selbstbewussten Überzeugung des Premiers, bei der EU noch etwas erreichen zu können. Zuletzt hat Johnson mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der deutschen Kanzlerin Angela Merkel gesprochen. Aus seinem Kabinett hieß es danach, man habe erste Erfolge erzielt. In Brüssel will das allerdings niemand bestätigen. Man warte nach wie vor auf neue Vorschläge aus London, sagte eine Sprecherin der EU-Kommission am Montag. Für diese Woche seien Gespräche mit London angesetzt, allerdings nur auf technischer Ebene.

Johnson will Brexit schnellstmöglich

Der britische Premier weiß wohl genau, dass die verbleibenden Mitgliedstaaten den Backstop, der eine harte Grenze in Irland vermeiden soll, nicht einfach aus dem Abkommen streichen können. Er weiß, dass er den Kampf gegen das Parlament gewinnen muss, um eine weitere Verschiebung des Brexit zu verhindern. Geht es nach Johnson, dann finden die Neuwahlen am 1. November statt. Am Tag nach dem Brexit wären die Folgen eines Austritts ohne Abkommen wohl noch nicht spürbar. Und Johnson hätte sein Versprechen gehalten - und sein Land rasch aus der EU geführt.