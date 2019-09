Berlin. (rs) Für Jan Böhmermann ist es sich nicht ausgegangen. Der TV-Satiriker, der in der vergangenen Woche mit seiner Ankündigung, für den SPD-Vorsitz kandidieren zu wollen, durchaus Staub aufgewirbelt hatte, scheiterte an der Kürze der verbliebenen Zeit und an den formalen Kriterien. "Die SPD und ich sind uns nicht einmal sicher, ob ich in den letzten drei Tagen wenigstens Parteimitglied geworden bin", sagte der 38 Jahre alte Moderator am Montag in einem Video auf YouTube.

Was Böhmermann nicht geschafft hat, ist allerdings acht Teams und einem Einzelkandidaten gelungen. Sie dürfen sich nach der Nominierung durch einen Landesverband, einen Bezirk oder fünf Unterbezirke nun auch formal um die Nachfolge von Andrea Nahles an der SPD-Spitze bewerben.

Scholz kann Wahlen gewinnen

Prominentester Kandidat ist dabei der amtierende Finanzminister Olaf Scholz, der gemeinsam mit der bisherigen brandenburgischen Landtagsabgeordneten Klara Geywitz antritt. Der 61-Jährige, der entschieden dafür eintritt, die Koalition mit der Union regulär bis zum Ende der Wahlperiode 2021 fortzuführen, hat zudem als einziger der Kandidaten bewiesen, dass er Wahlen gewinnen kann: Zweimal führte er die SPD in Hamburg zum Sieg.

Ebenfalls auf seine überegionale Bekanntheit kann sich das Duo Ralf Stegner und Gesine Schwan stützen. So zählt der SPD-Vizechef, der als Koalitionskritiker gilt, in den Medien zu den präsentesten und lautstärksten SPD-Politiker. Die 76-jährige Schwan kennt man wiederum nicht nur als Vorsitzende der Grundwertekommission, sondern vor allem auch als ehemalige Kandidatin für die Bundespräsidentschaftswahl.

Zumindest Außenseiter-Chancen kann sich schließlich auch das Duo Nina Scheer und Karl Lauterbach ausrechnen. Der Gesundheitspolitiker und SPD-Fraktionsvize im Bundestag sowie die Umweltpolitikerin plädieren für ein Ende der großen Koalition.

Vorstellung bei der Basis

In den kommenden sechs Wochen sollen sich die Kandidaten nun auf 23 Regionalveranstaltungen der Basis präsentieren. Von 14. bis 25. Oktober stimmen dann die etwa 430.000 SPD-Mitglieder per Post oder online ab.

Das Ergebnis des Votums wird dann am 26. Oktober mitgeteilt. Wenn kein Team oder Einzelbewerber eine absolute Mehrheit erreicht, gibt es einen zweiten Mitgliederentscheid zwischen den beiden bestplatzierten Teams - es sei denn, das zweitplatzierte Team verzichtet. Dann gilt das Gewinnerteam des ersten Entscheids als Wahlvorschlag für den Bundesparteitag, der von 6. bis 8. Dezember in Berlin tagt.

Der Parteitag soll auf der Grundlage einer Halbzeitbilanz auch über die Fortsetzung der großen Koalition entscheiden. Sollten die Mitglieder erklärte Befürworter eines Ausstiegs aus der Koalition an die Spitze wählen, würde wohl spätestens dann das Ende des Regierungsbündnisses besiegelt.