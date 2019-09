Peter Nonnenmacher

London. Es läuft nicht ganz so, wie es sich Boris Johnson vorgestellt hatte zu Beginn dieses Sommers. Statt sich einschüchtern zu lassen, bieten ihm moderate Tories in Sachen Brexit unerschrocken die Stirn.

Nicht einmal die Bereitschaft des Briten-Premiers, seine Kritiker schlichtweg aus der Partei zu werfen, hat diese erweichen können. Diese Entscheidung hat den Regierungschef nun endgültig seine Unterhaus-Mehrheit gekostet. Zugleich erwägt die Labour-Opposition, ihm vorübergehend den Weg zu Neuwahlen zu verstellen. Damit hatte Johnson nicht gerechnet: Mit einem Mal nimmt er sich, nimmt sich seine Strategie äußerst verwundbar aus.

Am Mittwoch konnten viele Konservative noch immer nicht glauben, dass Johnson 21 rebellischen Unterhaus-Abgeordneten nachts zuvor tatsächlich die Tür gewiesen hatte. Einer der Rebellen, der frühere Entwicklungshilfe-Minister Rory Stewart, berichtete fast schon belustigt, man habe ihn über seinen Hinauswurf mit einer SMS, mit einem knappen Text informiert.

"Es war ein echt erstaunlicher Moment", meinte Stewart, der vor kurzem noch gegen Johnson für den Parteivorsitz kandidiert hatte. "Es kam einem ein bisschen vor wie etwas, was man eher mit anderen Ländern in Verbindung bringt. Man nimmt Stellung gegen die Führung, verliert im Führungsstreit, ist plötzlich nicht länger im Kabinett und dann auch gleich aus der Partei geflogen. Und hernach wird man auch noch seinen Parlamentssitz los."

Dass zu den geschassten Tories hoch angesehene Ex-Minister und konservative Veteranen gehörten, wie etwa die beiden ehemaligen Schatzkanzler (Finanzminister) Ken Clarke und Philip Hammond oder der Tory-Grandee und Churchill-Enkel Sir Nicholas Soames, verstärkte das spürbare Unbehagen auch bei ansonsten zurückhaltenden Konservativen.

"Waren offene Partei"

"Was ist nur aus unserer Partei geworden?", fragten ratlos Politiker wie der frühere Verteidigungs-Staatssekretär Tobias Ellwood. "Wir waren einst eine Partei der rechten Mitte, eine Partei der Einheit, eine offene Partei." Immerhin hätten jede Menge Tories gegen Theresa Mays Regierung rebelliert, ohne je derart drakonisch bestraft zu werden. Und einer jener Rebellen war bekanntermaßen Boris Johnson selbst.

Auch die langjährige schottische Tory-Chefin Ruth Davidson konnte nicht fassen, was hier in ihrer Partei geschah: "Im Namen all dessen, was uns lieb und heilig sein sollte - wie kann es sein, dass in der Konservativen Partei kein Platz für Nicholas Soames mehr ist?" Es sei höchste Zeit, dass Johnson statt bewährter konservativer Kämpen seinen Berater Dominic Cummings, "diese Dreckschleuder", feuere, befand der Abgeordnete Roger Gale. Die von Cummings entwickelte Strategie laufe "Gefahr, noch die ganze Partei in Stücke zu reißen".