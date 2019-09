Jo Johnson - Gegenentwurf zu Boris~Viel dürfte Jo Johnson mit seinem älteren Bruder nicht gemeinsam haben. Während sich Jo von Anfang an für den Verbleib seines Landes in der EU einsetzte, war Boris noch wenige Monate vor dem Referendum von 2016 unentschlossen, welchem Lager er sich anschließen sollte. Heute könnten die Brüder, was die Zukunft ihres Landes betrifft, kaum uneiniger sein: Premier Boris Johnson würde das Königreich am liebsten ohne Abkommen aus der EU führen. Der um sieben Jahre jüngere Jo ist Gegner eines ungeregelten Brexit und Befürworter eines zweiten Referendums.



Kein Wunder also, dass der kleine Bruder des Premiers einen persönlichen Konflikt für seinen Rücktritt angab: "In den vergangenen Wochen war ich hin und her gerissen zwischen Familienloyalität und nationalem Interesse - es ist eine unlösbare Spannung und Zeit für andere, meine Rolle als Abgeordneter und Minister zu übernehmen", schrieb er am Donnerstag auf Twitter. Jo Johnson ist seit neun Jahren Abgeordneter für den Wahlkreis Orpington. Mit seiner gelassenen, ruhigen Art galt er im Unterhaus als Gegenentwurf zu Boris. Unter David Cameron war Jo Johnson Stabschef und leitete das Wissenschaftsressort, Theresa May ernannte ihn 2018 zum Transportminister. Zuletzt holte ihn sein Bruder ins Wissenschaftsministerium zurück, zudem leitete er das Energieressort.



Geboren wurde Joseph Edmund Johnson 1971 als jüngstes von vier Kindern des späteren Tory-Abgeordneten Stanley Johnson und der Künstlerin Charlotte Johnson Wahl. Wie Boris besuchte auch Jo die Tory-Kaderschmiede Eton und die Eliteuniversität Oxford. Wie sein älterer Bruder strebte auch Jo zunächst eine Karriere als Journalist an: Nach zwei Jahren bei der Deutschen Bank geht er zur "Financial Times", wird Paris-Korrespondent (wie Boris verbrachte auch Jo als Kind einige Jahre in Brüssel und spricht fließend Französisch), danach leitet er die Südasien-Abteilung der "Financial Times" in Neu Delhi. 2008 kehrt er nach London zurück, wird Mitherausgeber der einflussreichen Wirtschaftszeitung und gewinnt Journalistenpreise.



Bei den Parlamentswahlen von 2010 kandidiert er schließlich für die Tories - und verdreifacht den Stimmenanteil seines Vorgängers.



Es ist nicht das erste Mal, dass Jo Johnson zurücktritt: Aus Protest gegen die Brexit-Strategie der damaligen Premierministerin Theresa May legte er im November 2018 sein Amt als Transportminister nieder. Johnson setzte sich für ein zweites Referendum ein und warnte, sein Land steuere auf "die schlimmste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg" zu.



Fast ein Jahr später stellt sich heraus, dass er recht behalten hat: Großbritannien steckt tatsächlich in einer beispiellosen Krise, das Land ist gespalten, die konservative Partei zerrissen.



Johnson hat zwei Kinder und ist verheiratet mit der "Guardian"-

Journalistin Amelia Gentleman.