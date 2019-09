Robert Rotifer

London. "Er ist ein harter Arbeiter, er kommt mit fünf Stunden Schlaf aus", sagt die Dame im Zug zwischen Kent und London. "Thatcher hat nur vier Stunden gebraucht", kontert ihre Sitznachbarin. Die beiden reden also über Boris Johnson. So völlig voneinander entfremdet sind heutzutage die Wahrnehmungen der politischen Realität.

Beim großen "Stop the Coup"-Marsch auf dem Trafalgar Square, bei dem die Menge zur Melodie von "Seven Nation Army" "No one voted for Boris" skandierte, hatte ein Demonstrant ostentativ eine mit weißblonder Wolle dekorierte Pappfigur ins Maul einer Löwenstatue gestopft - weißblond steht natürlich für das Haar des privilegierten Günstlings des Systems. Im parallelen Universum der "Daily Mail" und "Telegraph" lesenden, reiferen Land-Bourgeoisie ist der Macher-Mythos des Premierministers dagegen immer noch intakt. Vielleicht, dachte ich mir, fragten sich die beiden Damen später dann beim Nachrichtenschauen, ob Johnson nicht doch ein bisschen mehr schlafen sollte. Sein stammelnder Auftritt an jenem Donnerstag vor den Reih und Glied stehenden Rekruten der Polizeischule in Wakefield, West Yorkshire, wirkte so verwirrt, dass im "Guardian" sogar über Drogenmissbrauch gemutmaßt wurde.

Doch Johnsons Desorientierung war durchaus verständlich, er hatte nämlich einen schweren Tag gehabt. Erst war der dauerwahlkämpfende israelische Premier Benjamin Netanjahu auf eine halbe Stunde in der Downing Street vorbeigekommen, um über den Iran zu reden. Johnson solle Druck auf Frankreichs Emmanuel Macron ausüben. Doch der Einfluss eines britischen Premiers auf einen französischen Präsidenten ist heutzutage sehr begrenzt. Und besser dürfte es nicht werden. So hat Johnson schon beim G7-Gipfel in Biarritz einen Vorgeschmack darauf bekommen, wie es sich anfühlt, wenn Großbritannien nach seinem Ausscheiden aus der EU nur noch eine geminderte weltpolitische Rolle zukommt. Denn dass er sich gemeinsam mit Macron und der deutschen Kanzlerin Angela Merkel gegen die von Donald Trump betriebene Isolationspolitik gestellt hat, war ein kleiner riskanter Seitenschritt im diplomatischen Eiertanz. Schließlich muss Johnson seinen Freund im Weißen Haus bei Laune halten. Das von Trump versprochene Post-Brexit-Handelsabkommen ist nämlich die eine große Verheißung einer glorreichen Zukunft des "global Britain". Selbst wenn ein solcher Deal nie den Verlust der Mitgliedschaft im EU-Binnenmarkt wettmachen könnte.