London/Dublin. Der britische Premierminister will einen geregelten Brexit am 31. Oktober. "Ich will einen Deal erreichen", sagte Boris Johnson bei einem Besuch beim irischen Ministerpräsidenten Leo Varadkar am Montag in Dublin. Dies solle ohne die Einrichtung von Grenzkontrollen auf der irischen Insel möglich sein. Wie sich Johnson das konkret vorstellt, verriet er allerdings nicht. Gleichzeitig schickte Johnson das Parlament in London wie angekündigt für mehr als vier Wochen in die Zwangspause. Damit ist der Kampf zwischen den Abgeordneten und dem Premier vorläufig zu Ende. Parlamentssprecher John Bercow kündige an, sein Amt am 31. Oktober abzugeben. Bercow war maßgeblich daran beteiligt, ein Gesetz gegen den No-Deal-Brexit auf den Weg zu bringen. Am Montag trat es in Kraft.

Das Gesetz sieht vor, dass der Regierungschef bei der EU eine Verlängerung der am 31. Oktober auslaufenden Brexit-Frist beantragen muss, sollte bis zum 19. Oktober kein Austrittsabkommen ratifiziert sein.

Das britische Parlament wird erst wieder am 14. Oktober im Palace of Westminster zusammentreten. - © APAweb / afp, Anna ZIEMINSKI

Johnson hatte eine Verlängerung jedoch bisher kategorisch abgelehnt. Lieber wolle er "tot im Graben" liegen, sagte er vergangene Woche. Über das Gesetz will er sich trotzdem nicht hinwegsetzen. Spekuliert wird, dass die Regierung versuchen wird, anderweitig ein Schlupfloch zu finden.

Bei einem Besuch in Irland betonte Johnson jedoch am Montag, dass er einen geregelten Brexit seines Landes zum 31. Oktober wolle. "Ich will einen Deal erreichen", sagte Johnson bei dem Treffen mit seinem irischen Amtskollegen Leo Varadkar in Dublin. Dies solle ohne die Einrichtung einer festen Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland möglich sein. Wie das umgesetzt werden soll, verriet Johnson aber nicht.

Johnson lehnt "Backstop" strickt ab

Kommentatoren - etwa bei der BBC - stuften seinen Ton ein wenig moderater ein als in der Vergangenheit. Die EU und ihr Mitglied Irland fordern eine Garantie dafür, dass Kontrollposten an der Grenze zu Nordirland nach dem Brexit vermieden werden. Denn das könnte den alten Konflikt zwischen katholischen Befürwortern einer Vereinigung Irlands und protestantischen Loyalisten wieder schüren. Bis eine andere Lösung gefunden wird, sollen für Nordirland weiter einige EU-Regeln gelten und ganz Großbritannien in der EU-Zollunion bleiben.

Diese "Backstop" genannte Lösung lehnt Johnson jedoch strikt ab. Er sieht in der Klausel ein "Instrument der Einkerkerung" Großbritanniens in Zollunion und Binnenmarkt.

Varadkar sagte, dass es beim umstrittenen Punkt der Rückversicherung für die irische Grenze keinen Spielraum geben werde: "Für uns gibt es keinen Deal ohne Backstop." Der sogenannte Backstop müsse juristisch verbindlich seien und könne nicht durch bloße "Versprechen" ersetzt werden, betonte er. Bisher habe London aber keine "realistische" Alternative zur umstrittenen Auffanglösung vorgelegt, so Varadkar. Er erwarte keinen "großen Durchbruch", meinte der irische Premier vor dem Treffen mit Johnson. Eine mögliche Einigung mit London werde es "höchstwahrscheinlich" erst beim EU-Gipfel Mitte Oktober geben. (apa, dpa, reuters)