Dublin/London. Bei seinem Besuch in Dublin klang Boris Johnson plötzlich ganz anders. Ein EU-Austritt ohne Abkommen wäre "ein politisches Versagen, für das wir alle verantwortlich wären", sagte der britische Premier bei der Pressekonferenz mit seinem irischen Amtskollegen Leo Varadkar. Wenige Tage zuvor hatte er noch gepoltert, lieber "tot im Graben" liegen zu wollen, als bei der EU um eine Verschiebung des Brexit anzusuchen.

Sicher ist: Johnson will sein Land am 31. Oktober aus der EU führen. Wie er einen Austritt ohne Abkommen verhindern will, noch dazu in so knapper Zeit, ist völlig unklar. Knackpunkt ist nach wie vor der Backstop - und bisher hat Johnson keine einzige Alternative dazu auf den Tisch gelegt. Auch nach Dublin kam er mit leeren Händen. "Wir haben bis heute keine Vorschläge erhalten", sagte Varadkar. Und: "Gibt es keinen Backstop, kommt das einem Austritt ohne Abkommen gleich."

London lehnt den Backstop ab, für Dublin ist die Notfalllösung aber der einzige Weg, eine harte Grenze in Irland zu verhindern. "Wir werden keine Grenzkontrollen einführen und hoffen, dass die EU das auch nicht macht", sagte Johnson am Montag. Nur: Schlittert das Vereinigte Königreich ohne Abkommen aus der EU, dann muss Dublin an der Grenze zu Nordirland Kontrollen einführen. Ansonsten könnte die irische Grenze zur Hintertür für Produkte aus Drittstaaten werden - und Brüssel muss den europäischen Binnenmarkt schützen.

Der Backstop sieht vor, dass Großbritannien in der Zollunion der EU und Nordirland im europäischen Binnenmarkt bleibt, bis eine andere Lösung gefunden ist. Doch das lehnen die Abgeordneten in London ab, weil die britische Regierung in dieser Zeit keine neuen Handelsabkommen mit Drittstaaten vereinbaren könnte. Das Unterhaus will aber auch einen Austritt ohne Abkommen verhindern. Deshalb haben die Abgeordneten ein Gesetz beschlossen, das Johnson zwingt, in Brüssel um eine Verschiebung des Brexit anzusuchen, sollte bis zum 19. Oktober kein neues Austrittsabkommen mit der EU auf dem Tisch liegen.

Waghalsige Spekulationen, Spiel auf Zeit

Damit hat sich das Blatt gewendet, Johnson sitzt nun am kürzeren Ast. Zwar könnte er das Gesetz wieder rückgängig machen, wenn er nach Neuwahlen wieder über eine stabile Mehrheit im Parlament verfügt. Doch sein Plan, den Urnengang am 15. Oktober abzuhalten, scheint gescheitert. Dafür braucht Johnson eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Unterhaus, doch die Opposition weigert sich - sie traut dem Premier nicht und will einen No-Deal-Brexit am 31. Oktober ausschließen, bevor sie Neuwahlen zustimmt.