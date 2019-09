Brüssel/Wien. (czar/apa/dpa) Diverse Listen kursierten seit Tagen, eine Bestätigung blieb aber zunächst aus. Und die Spekulationen, welcher EU-Kommissar künftig für welches Ressort zuständig sein wird, rissen auch am Montag nicht ab. Denn obwohl bereits die Namen feststanden, wollte die designierte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erst am heutigen Dienstag bekannt geben, wie sie die Dossiers verteilen möchte. Die Kandidaten für die Spitzenjobs in der Brüsseler Behörde hat sie nun jedenfalls fixiert: Die Kommission veröffentlichte die Aufstellung, in der sich zwölf Frauen und dreizehn Männer finden. Hinzu kommen von der Leyen selbst und Josep Borrell, den die Mitgliedstaaten schon zum künftigen EU-Außenbeauftragten bestimmt haben. Großbritannien, das aus der Union austreten möchte, will keinen Kommissar mehr nach Brüssel entsenden.

Diejenigen, die sehr wohl einen Topjob im Berlaymont-Gebäude, wo die Behörde ihren Sitz hat, übernehmen müssen, haben aber noch eine Hürde zu bewältigen: ihre Anhörung im EU-Parlament, das die Kommission noch bestätigen muss. Dort haben die Bewerber Ende September und Anfang Oktober die Fragen der EU-Abgeordneten zu beantworten.

In der Vergangenheit haben die EU-Mandatare schon mehrmals Kommissarsanwärter abgelehnt. Auch dieses Mal müssen sich einige Kandidaten darauf einstellen, dass sie besonders kritisch beurteilt werden. Dazu gehören die Bewerber aus Polen, Rumänien und Ungarn.

Vorbehalte im EU-Parlament

Janusz Wojciechowski, der der nationalkonservativen Regierungspartei PiS (Recht und Gerechtigkeit) angehört und den polnischen Rechnungshof geleitet hatte, steht im Fokus der EU-Antibetrugsbehörde Olaf. Diese ermittelt gegen den bisherigen EU-Abgeordneten wegen möglicher Unregelmäßigkeiten bei Reisekostenabrechnungen während dessen Zeit im Europaparlament.

Untersuchungen laufen ebenfalls gegen Rovana Plumb, die Vizepräsidentin der in Rumänien regierenden Sozialdemokraten ist. Im September 2017 erhob die Staatsanwaltschaft gegen die ehemalige EU-Mandatarin den Vorwurf des Amtsmissbrauchs. Ermittlungen gibt es übrigens auch gegen die Liberale Sylvie Goulard, die in Frankreich ihr Amt als Verteidigungsministerin aufgegeben hatte - wegen einer Scheinbeschäftigungsaffäre rund um ihre Partei im EU-Parlament.

Vorbehalte bei den Anhörungen im Abgeordnetenhaus könnte es auch gegen Laszlo Trocsanyi geben, der bis Juni Ungarns Justizminister war. Er hatte umstrittene und inzwischen gestoppte Justizreformen der rechtspopulistischen Regierung von Premier Viktor Orban mitgetragen.