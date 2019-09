WZ Online

Rom. Matteo Renzi hat einige schwierige Monate hinter sich. Nach seinem Rücktritt vom Amt des Premiers im Dezember 2016, der Niederlage bei den Parlamentswahlen im März 2018 und dem Rücktritt vom Chefposten seiner Demokratischen Partei (PD) hatte der ehrgeizige Sozialdemokrat eine lange Durststrecke durchzustehen. Jetzt hofft der ambitionierte Toskaner mit der Gründung einer eigenen Partei auf den Neustart.

Der "Renzismus" - eine Mischung aus liberaler Wirtschaftspolitik, Reformwillen und einer gewissen jugendlichen Überheblichkeit - hat sich bisher schwer in die Tradition einer etablierten Partei wie jener der Sozialdemokraten (PD/Partito Democratico) eingefügt, die aus der Asche von Italiens Kommunistischer Partei (PCI) hervorgegangen war. 2014 hatte Renzi als "Verschrotter" einer alten politischen Führungsriege das Ruder des Landes übernommen, sein Projekt ging jedoch nicht ganz auf. Jetzt will er die PD verlassen und mit einer eigenen proeuropäischen Mitte-Links-Kraft neu starten.

Renzis Traum ist es, Parlamentswahlen zu gewinnen und dabei seinen Erzrivalen, den rechten Lega-Chef Matteo Salvini, zu besiegen. An seinem politischen Comeback nach der Durststrecke feilt Renzi seit Monaten. Politische Ambitionen fehlen dem 44-Jährigen, der 2014 mit 39 Jahren zum jüngsten Ministerpräsidenten in der Geschichte Italiens aufgerückt war, nicht.

Referendum wurde ihm zum Verhängnis

Geboren wurde Renzi am 11. Jänner 1975 in Florenz. Nach seinem Jusstudium arbeitete der Ex-Pfadfinder in der Marketingfirma seiner Familie. Mit 19 Jahren trat er in die politischen Fußstapfen seines Vaters, eines örtlichen Abgeordneten der Christdemokraten. 2001 wurde Renzi der lokale Koordinator der christdemokratischen Zentrumsbewegung Margherita, die später in der Demokratischen Partei aufging. Die Wahl zum Bürgermeister von Florenz 2009 war Renzis politischer Durchbruch. Mit seinem Versprechen, die alte Politikergarde zu "verschrotten" und Italien ein radikales Modernisierungsprogramm zu verpassen, mischte er Italien auf und weckte große Hoffnungen. Im Dezember 2013 übernahm Renzi den Vorsitz des Partito Democratico.

Der mit der Lehrerin Agnese Landini verheiratete Renzi, Vater dreier Kinder, stürzte im Februar 2014 mit einem Coup innerhalb seiner PD Enrico Letta, Nummer zwei der Partei und damals Premier, und übernahm dessen Nachfolge als Regierungschef. Bei den Europawahlen im Mai 2014 eroberte Renzis PD einen Rekordwert von 40 Prozent der Stimmen. Renzi setzte Liberalisierungsmaßnahmen durch, etwa eine große Arbeitsmarktreform, die zur starken Zunahme unsicherer Arbeitsverhältnisse führte. Zum Verhängnis wurde Renzi ein Referendum zu einer von ihm vorangetriebenen Verfassungsreform, die von den Italienern abgelehnt wurde. Daraufhin reichte er seinen Rücktritt vom Premiersamt ein. Ihm folgte sein Parteikollege Paolo Gentiloni.

Bei den Parlamentswahlen 2018 erlitt Renzis PD eine schwere Niederlage und sank auf ein Rekordtief von 18 Prozent. Bestraft wurde Renzi von der Wählerschaft vor allem wegen seiner offenen Einwanderungspolitik. "Renzi hat Italien mit seinem Migrationskurs zu einem Flüchtlingslager unter freiem Himmel verkommen lassen", polterte der "andere" Matteo der italienischen Politik, Renzis Erzfeind Salvini, der Chef der ausländerfeindlichen Lega, die mit der Fünf-Sterne-Bewegung als klare Siegerin aus den Wahlen 2018 hervorgegangen war.

Regierungssturz bringt Comeback

Renzi gestand ein, dass seine Partei eine eklatante Niederlage erlitten habe, es seien Fehler gemacht worden. Er trat vom PD-Chefposten zurück und begnügte sich mit einem Parlamentarierposten. Inzwischen rüstete er sich aber für den Neustart. Seit dem Sturz der ersten Regierung Conte aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung im August wittert Renzi die Möglichkeit eines Comebacks.

Der Toskaner verlässt jetzt die PD und gründet eine eigene Partei. Nicht ausgeschlossen wird, dass er mithilfe seiner Parlamentarier die Regierung Conte nur bis Jahresende unterstützen wird. Bis dahin wird das Kabinett das Budget verabschiedet haben. Bei einem Sturz der Regierung Conte wäre dann der Weg zu Neuwahlen im Frühjahr frei, die Renzi zu gewinnen hofft. (apa/(Micaela Taroni)