Hat Boris Johnson den Briten etwas vorgemacht und die Queen belogen? Geht es nach dem höchsten Gericht in Schottland, dann lautet die Antwort ja. Die Parlamentspause, die Johnson dem Haus auferlegt hatte, sei "nicht rechtmäßig, weil sie die Absicht hatte, das Parlament zu behindern", so das Urteil.

Westminster, Ort der hitzigen Debatten über den Brexit, steht seit vergangener Woche leer. Die sogenannte Prorogation gilt bis zum 14. Oktober – gerade einmal zwei Wochen bleiben dann bis zum geplanten Brexit. Viele Abgeordnete werfen Johnson vor, das Parlament kaltgestellt zu haben, damit es ihm bei seinen Plänen nicht in die Queere kommt. Laut Johnson dient die Zwangspause dazu, ein neues Regierungsprogramm vorzubereiten. Mit dieser Begründung ist er auch an die Queen herangetreten, die den Schritt formal absegnen muss. Laut dem schottischen Urteil hat der Premier die Königin also bewusst in die Irre geführt – ein unerhörter Regelbruch im Machtgefüge zwischen Politik und Monarchie im Königreich.

Urteil mit weitreichenden Konsequenzen

Nun befasst sich das oberste britische Gericht mit dem Fall. Am Dienstag beginnt die Anhörung, am Freitag sollen die elf Richter ein Urteil fällen. Erschwert wird dieses, weil das Gericht die unterschiedlichen Rechtslagen in England, Schottland und Nordirland berücksichtigen muss. Zwei weitere Klagen gegen die Zwangspause, vor dem höchsten Gericht in London und vor jenem in Nordirland, waren abgelehnt worden. Der Supreme Court muss auch diese Entscheidungen prüfen.

Wie auch immer sich die Richter entscheiden, Konsequenzen hat das Urteil in jeden Fall. Folgt der Supreme Court der Bewertung des schottischen Gerichts, dann ist das eine weitere Niederlage für Johnson – und eine herbe noch dazu. Erklärt das Gericht die Pause für gesetzeswidrig, könnten die Abgeordneten sofort zurückkehren, die Deadlines im Brexit-Streit würden sich verschieben: Den Abgeordneten bliebe genug Zeit, sich Strategien im Kampf gegen den Austritt ohne Abkommen zurechtzulegen.

Wahrscheinlicher ist aber, dass die Richter die Zwangspause zwar als undemokratisch und zynisch, nicht aber als illegal einstufen. In diesem Fall könnte Johnson das Parlament sogar noch einmal schließen – oder ähnliche umstrittene Maßnahmen setzen. Regierungskritische Beobachter sprechen von der "atomaren Option": Johnson könnte dann weitermachen wie bisher. Mechanismen, die ihn stoppen könnten, gebe es keine.

Abgeordneten läuft Zeit davon

Das Parlament in die Pause zu schicken ist in Großbritannien zwar durchaus üblich. Doch dauert sie normalerweise lediglich einige Tage – und wird auch nicht gegen den Willen der Abgeordneten verhängt. Hinzu kommt, dass Johnson das Parlament ausgerechnet in den politisch brisanten Wochen vor dem geplanten Brexit schließt. Kommen die Abgeordneten am 14. Oktober zurück, bleibt kaum noch Zeit, in Johnsons Pläne einzugreifen. Der Premier will sein Land am 31. Oktober aus der EU führen, komme, was wolle. Doch die Abgeordneten wollen einen Brexit ohne Abkommen verhindern.

Zwar haben sie ein Gesetz beschlossen, dass Johnson theoretisch zwingt, den Brexit um drei Monate zu verschieben, sollte er bis Mitte Oktober kein Austrittsabkommen mit Brüssel vereinbart haben. Allerdings müssten auch die verbleibenden 27 Mitgliedstaaten einem neuerlichen Aufschub des Brexit zustimmen. Zudem ist unklar, ob sich der Premier überhaupt an das Gesetz halten würde. Immerhin wiederholt Johnson seit Wochen mantra-artig, sein Land am 31. Oktober aus der EU zu führen – ob mit oder ohne Deal.