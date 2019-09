© AFPweb / Tochtermann

Brüssel. Die rumänische Korruptionsjägerin Laura Kövesi wird erste Leiterin der Europäischen Staatsanwaltschaft. Für Kövesi stimmte am Donnerstag in Brüssel eine Mehrheit der 17 von insgesamt 22 teilnehmenden Staaten, hieß es in EU-Ratskreisen. Kövesi ist auch die Kandidatin des Europäischen Parlaments.

Rumäniens Regierungschefin Viorica Dancila hatte zuvor mitgeteilt, ihr Land werde gegen Kövesis Ernennung stimmen. Die früheren Leiterin der nationalen Anti-Korruptionsbehörde hat sich mit ihrem entschlossenen Kampf gegen Korruption in ihrer Heimat einen Namen gemacht. Sie wurde im Juli 2018 als oberste Korruptionsbekämpferin von den regierenden Sozialdemokraten abgesetzt. (apa)