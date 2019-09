WZ Online

Der britische Parlamentspräsident John Bercow hat bereits seinen Rücktritt für Oktober angekündigt, doch nun fällt ihm im Gezerre um den Brexit erneut eine entscheidende Rolle zu. Der Oberste Gerichtshof Großbritanniens erklärte am Dienstag die vom britischen Regierungschef Boris Johnson verfügte Zwangspause des Parlaments für unrechtmäßig.

Gleichzeitig forderte der Gerichtshof, das Unterhaus solle "so schnell wie möglich" wieder zusammenkommen. Eine Forderung, der Johnson-Widersacher Bercow sofort nachkam. Er kündigte an, das Parlament werde am Mittwoch schon wieder tagen.

Bercow hatte Johnsons Anordnung für die Zwangspause zuvor scharf kritisiert. Dies sei kein "normaler" Vorgang, betonte der Unterhaussprecher, der für Johnsons konservative Tories ins Parlament eingezogen war. Die Entscheidung des Premierministers brandmarkte er als "Verfassungsfrevel". Das Oberste Gericht urteilte nun ebenso: Die Zwangspause sei "illegal", "ungültig" und "unwirksam".

Der 56-jährige Bercow freute sich entsprechend über das Urteil. Die Richter hätten "das Recht und die Pflicht des Parlaments verteidigt, sich zu diesem entscheidenden Zeitpunkt zu treffen, um die Exekutive einer Prüfung zu unterziehen und die Minister zur Rechenschaft zu ziehen", sagte er.

Durchdringende "Order"-Rufe

Seit drei Jahren spielt Bercow eine zentrale Rolle im britischen Brexit-Drama, wieder und wieder mahnte er die Abgeordneten mit seiner durchdringenden Stimme zur Ordnung: Sein "Order"-Ruf in die oft tumultartigen Debatten der Abgeordneten hinein wurde über die Grenzen des Landes hinaus berühmt. Doch angesichts der Schachzüge von Johnson kündigte der Präsident des Londoner Unterhauses am 9. September seinen Rücktritt bis spätestens 31. Oktober an. Noch am Tag seiner Rücktrittsankündigung ließ er keinen Zweifel daran aufkommen, dass es ihm immer darum ging, die Rechte des Parlaments auf Mitsprache beim Brexit zu verteidigen.

Bercow will im Oktober nicht nur als Parlamentspräsident, sondern auch als Abgeordneter zurücktreten. Traditionell ist für ehemalige Sprecher des Unterhauses ein Sitz im Oberhaus vorgesehen. Im Brexit-Tumult gab es allerdings Gerüchte, die Konservativen könnten Bercow diese Ehre verweigern. Nach der Aufhebung der Zwangspause für das Parlament wird er seiner Partei vorerst aber noch als Parlamentspräsident im Unterhaus erhalten bleiben. (apa/afp)