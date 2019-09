WZ Online

Brüssel/Straßburg/Bukarest. Die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat im Tauziehen um die neue EU-Kommission ihren ersten Rückschlag erlitten. Der Rechtsausschuss des Europaparlaments lehnte am Donnerstag die rumänische EU-Kommissarsanwärterin Rovana Plumb von der postkommunistischen PSD ab.

Plumb war zu einer außerordentlichen Anhörung gebeten worden, um die zahlreichen Unstimmigkeiten in puncto ihrer in Brüssel und Bukarest hinterlegten Vermögenserklärungen zu klären. So soll die rumänische Politikerin es unterlassen haben, gegenüber den europäischen Gremien einen Kredit über 800.000 Euro und ein Darlehen über 800.000 Lei (rund 170.000 Euro) von einer natürlichen Person zu erwähnen. Letzteres spendete sie anschließend laut eigenen Angaben kurz vor der Europawahl ihrer Partei.

Klare Mehrheit gegen Plumb

Gegen die rumänische Kommissarsanwärterin votierten insgesamt 15 Ausschussmitglieder, für sie lediglich sechs, während zwei sich enthielten, teilte der rumänische Europaabgeordnete und EVP-Vizevorsitzende Siegfried Muresan anschließend mit.

Ohne dem grünen Licht seitens des Rechtsausschusses des Europäischen Parlaments kann Plumb sich auch keinen Hearings in den Fachausschüssen der europäischen Legislative stellen - ihre Kandidatur ist damit de facto gescheitert.

Von der gewählten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen war die Rumänin für den Aufgabenbereich Verkehr vorgesehen worden. Von der Leyens EU-Kommission soll ihr Amt planmäßig am 1. November antreten. Ab kommender Woche müssen sich die EU-Kommissare Anhörungen in den Fachausschüssen des EU-Parlaments stellen. Die EU-Kommission muss dann noch vom Europaparlament als Ganzes bestätigt werden. Das Votum findet am 23. Oktober in Straßburg statt.

Plumb war Wunschkandidatin des inzwischen inhaftierten Ex-Parteichefs Liviu Dragnea ins Rennen um den Posten des von Rumänien gestellten EU-Kommissars, sondern auch eine Politikerin, deren gravierende Integritätsprobleme sie nun einholten.

Im Europawahlkampf hatte die Spitzenkandidatin der PSD auf dezidiert EU-feindliche Rhetorik gesetzt, davor als Abgeordnete sämtliche Attacken ihrer Partei auf Rechtsstaat und Justiz vehement verteidigt.

Die Belina-Affäre

Ihr unbedingter Parteigehorsam wurde Plumb 2017 fast zum Verhängnis: Die Antikorruptionsbehörde DNA unter Leitung ihrer damaligen Chefanklägerin Laura Kövesi warf der Politikerin Amtsmissbrauch vor und beantragte die Aufhebung ihrer Immunität. Als amtierende Umweltministerin habe sie 2013 die in Staatsbesitz befindliche kleine Donau-Insel Belina rechtswidrig umgewidmet bzw. an die Kreisverwaltung Teleorman abgetreten, der Dragnea jahrelang vorgestanden hatte, so die DNA. Die Kreisverwaltung verpachtete den Landstrich anschließend zu einem Spottpreis einer Firma von Dragneas Sohn Stefan, die Insel diente dem PSD-Chef fortan als privates Angler-Paradies. Die in die Bredouille geratene Plumb wurde letztlich von ihrer Partei vor dem drohenden Ermittlungsverfahren gerettet - die Parlamentsmehrheit lehnte die Aufhebung ihrer Immunität ab. (apa)