Das Einknicken vor der EU wäre "Kapitulation". Die ermordete Labour-Politikerin Jo Cox - die 2016 von einem Neonazi erschossen wurde, während dieser "Britain First" schrie - würde man am besten damit ehren, den "Brexit hinzukriegen."

Solche Äußerungen des britischen Premier Boris Johnson lassen in Großbritannien sogar seine Partei- und Familienangehörigen nach Luft schnappen.

Die Wortwahl ihres Bruders vor dem Parlament am Mittwochabend sei "in höchstem Maße verwerflich" gewesen, sagte die Journalistin Rachel Johnson dem Sender Sky News.

Ihr Bruder benutze Worte wie "Kollaborateur", "Verräter" und "Kapitulation" in Verbindung mit Brexit-Gegnern, als ob diese für ihre Meinung "gehängt, ausgeweidet und gevierteilt" werden sollten. Die Bemerkung über die ermordete Politikerin Jo Cox, die übrigens gegen den Brexit war, nannte Rachel Johnson "sehr geschmacklos".

Dass die Sprache - und Wortwahl - das Denken formt, ist eine Grundthese der Linguistik (Sapir-Whorf-Hypothese).

Johnson nennt Kritik "Humbug"

Vor allem weibliche Abgeordnete von der Labour Partei und den Liberal Democrats haben zuletzt im Parlament darauf aufmerksam gemacht, dass sie "permanent" Beleidigungen aus der Bevölkerung erhalten. Die dabei benutzten Schmäh-Worte sind jene, die Boris Johnson selbst gegen die Brexit-Gegner im Parlament trommelt: "Verräter" und "Kapitulierer". Sie appellierten an Johnson, seine Sprache zu mäßigen. Johnson Kommentar: "Habe noch nie so viel Humbug in meinem ganzen Leben gehört." Und er erklärte, dass die Abgeordneten ja keinen Beleidigungen mehr ausgesetzt seien, wenn der Brexit endlich erledigt wäre. Schon lange wurde Johnson von der Opposition kritisiert, dass er ungeliebte Gesetze mit herabsetzender Wortwahl beleidige.

Am Freitag meldeten sich auch die Bischöfe der Church of England zur Wort. Der Ton in der Brexit-Debatte sei inakzeptabel geworden. In einem gemeinsamen Statement appellierten die Bischöfe, dass die Menschen sich in- und außerhalb des Parlaments mit mehr Respekt begegnen sollten.

Laut dem "Guardian" hat Boris Johnson gegenüber seinem Kabinett erklärt, dass das Schlagwort "Kapitulations-Gesetz" bei den Wählern einen Nerv treffe und Teil jeder Kampagne sein muss.