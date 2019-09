WZ Online

Kosovos scheidender Premier Ramush Haradinaj hat am Freitag ein Detail aus dem Vorschlag des serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic vom Vorjahr zur "Grenzziehung mit den Albanern" gelüftet. Vucic soll demnach vom Kosovo verlangt haben, 950 Quadratkilometer seines Gebietes an Serbien abzutreten.

Auch wenn Haradinaj dies nicht näher ausführte, ist wohl die von Serben bewohnte Region im Norden des Kosovo gemeint.

Die Aufteilung ist nicht mehr auf dem Tisch", unterstrich Haradinaj gegenüber der Tageszeitung "Gazeta Express" am Freitag. Der jüngste Staat Europas umfasst laut Amtsangaben 10.887 Quadratkilometer, die 950 Quadratkilometer wären also fast 9 Prozent der Fläche des Landes.

Vucic selbst hat seinerseits nie Details zu seinem Lösungsvorschlag für die Kosovo-Frage öffentlich vorgetragen. Auch nicht sein damaliger kosovarischer Gesprächspartner, Präsident Hashim Thaci.

Lösung der Kosovo-Frage: wenn beide Seiten "ausreichend" erhalten

Vom Belgrader TV-Sender "Prva" am heutigen Freitag zur Lösung der Kosovo-Frage befragt, sagte Vucic, dass diese "in fünf Monaten, 50 Jahren oder gar nie" gefunden werden könnte. In seiner Rede bei der Tagung der UNO-Vollversammlung erklärte der serbische Präsident am Donnerstag, dass eine dauerhafte Lösung für die Kosovo-Frage so aussehen müsste, dass "keine Seite (weder Belgrad noch Prishtina, Anm.) alles gewinnt", beide sollten allerdings "ausreichend" erhalten.

Die mehrheitlich von Albanern bewohnte südserbische Provinz Kosovo hatte 2008 einseitig ihre Unabhängigkeit von Serbien ausgerufen.

Vor 20 Jahren, 1999, zogen sich jugoslawische Truppen und serbische Polizei aus dem Kosovo zurück. (apa)