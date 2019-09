Peter Nonnenmacher

Nur noch ein Monat bleibt, bis das Vereinigte Königreich aus der Europäischen Union ausscheiden soll. Diesmal will die Regierung, unter Boris Johnson, den auf 31. Oktober datierten Austritt um buchstäblich jeden Preis erzwingen. Aber auch in dieser Etappe der Schlacht ist noch alles möglich an der Brexit-Front.

Wo stehen die Kontrahenten zu Beginn dieser Woche?

Premier Boris Johnson und sein Kabinett beharren darauf, dass die britische EU-Mitgliedschaft in der Nacht zum 1. November erlöschen muss - notfalls auch ohne Deal, ohne Vereinbarung mit der EU. Oppositionsparteien und konservative Tory-Rebellen sind hingegen entschlossen, einen solchen harten Brexit zu verhindern. Ein derart "katastrophaler Schritt" müsse mit allen Mitteln gestoppt werden, meinen sie.

Könnte das den Opponenten gelingen?

Sie bilden die Mehrheit im Unterhaus, und sie haben bereits ein Gesetz verabschiedet, das die Regierung im Prinzip zwingt, die EU um eine dreimonatige Verlängerung der Austrittsfrist zu bitten, falls bis zum 19. Oktober nichts mit Brüssel vereinbart ist. Das Datum haben sie als Stichtag gewählt, weil am 17. und 18. Oktober ein Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel stattfindet. Dort sollte klar werden, ob eine Vereinbarung möglich ist oder nicht.

Gibt es für ein Abkommen noch eine Chance?

Optimistisch ist niemand. Aus Sicht der EU hat London ja in den letzten Wochen auch keine wirklichen Verhandlungen geführt. Eine Weile schien es, als ob Johnson eine alternative Vereinbarung zum Offenhalten der Grenze in Irland im Blick hatte, bei der Nordirland vorübergehend Teil des Binnenmarkts und der Zollunion der EU bleiben würde. Aber konkretisiert hat sich das bisher nicht. Angeblich soll diese Woche noch ein Plan vorgelegt werden. Skeptiker in London glauben allerdings, dass der Premier an einem Vertrag mit der EU nie wirklich interessiert war.

Also müsste er, laut Gesetz, die EU um Aufschub bitten?

Dass er das tun wird, streitet er nachdrücklich ab - obwohl er gleichzeitig versichert, dass er nicht gegen geltendes Recht verstoßen würde. Das eine schließt das andere freilich aus. Seine Gegner fragen sich darum, ob er glaubt, das Aufschub-Gesetz irgendwie umgehen zu können.