Einheiten der griechischen Armee haben am Montag auf den Inseln im Osten der Ägäis mit umfangreichen Schießübungen begonnen. Dies berichtete das griechische Staatsfernsehen schon in der Früh unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Athen. Die Übungen sind aus Sicht von Kommentatoren eine Reaktion Athens auf den Zuwachs von Migranten, die am Vortag zu den Inseln Lesbos, Chios und Samos übergesetzt hatten.

Am Montag haben griechische Sicherheitskräfte wieder Tränengas und Blendgranaten gegen Migranten an der türkisch-griechischen Grenze eingesetzt. Hunderte Menschen sollen erneut versucht haben, die Grenze bei Kastanies zu passieren und nach Griechenlan und damit in die EU zu gelangen. Am Montag ertrank zunächst ein Kind nach dem Kentern eines Bootes vor Lesbos, danach gab es widersprüchliche Berichte über einen angeblich erschossenen syrischen Flüchtling. Nachdem zwei türkische Quellen über einen entsprechenden Vorfall berichtet hatten, kam umgehend das Dementi aus Athen. Entsprechende Berichte seien "Fake News", sagte eine Behördensprecherin.

Während seit Jahresbeginn bisher knapp 100 Menschen täglich aus der Türkei kamen, setzten am Sonntag gut 700 Migranten zu den Inseln über. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte am Freitag die Grenzen der Türkei Richtung EU für offen erklärt und damit eine neue Migrationswelle ausgelöst. Die Regierung in Athen hat alle seine Sicherheitskräfte in höchster Alarmbereitschaft versetzt, um illegale Grenzübertritte aus der Türkei zu stoppen.

Frontex warnt

Nach Einschätzung der EU-Grenzschutzagentur Frontex wird sich die Lage an der Grenze nach einem Medienbericht in den kommenden Tagen stark zuspitzen. "Es wird schwierig sein, den massiven Strom von Menschen, die sich auf die Reise gemacht haben, zu stoppen", heißt es in einem internen Frontex-Bericht, aus dem die "Welt" (Montag) zitiert.

"Darum ist kurzfristig in den kommenden Tagen noch ein Anstieg des Drucks zu erwarten – auch sogar in dem Fall, dass die türkischen Behörden handeln sollten, um Grenzübertritte zu verhindern", warnt Frontex.

Nach der Ankündigung der Türkei, die Grenzen zur EU zu öffnen, versuchen Tausende Migranten, nach Westeuropa zu gelangen. Laut UNO harren rund 13.000 Migranten bei Kälte auf der türkischen Grenzseite zu Griechenland aus. Unter ihnen sollen auch viele Kinder sein. Frontex setzte die Alarmstufe für alle EU-Grenzen zur Türkei auf "hoch".

In dem Frontex-Bericht heißt es laut "Welt": "Nachrichten in den sozialen Medien erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer Massenbewegung von der Türkei aus hin zu den EU-Grenzen."

EU-Migrationskommissar Margaritis Schinas wird nach eigenen Worten an diesem Montag in Berlin sein. Er hatte am Wochenende eine baldige Sondersitzung der EU-Innenminister gefordert. Eine EU-Sprecherin erklärte am Sonntag, die Europäische Union sei in konstantem Kontakt mit den türkischen Autoritäten. "Das unerträgliche humanitäre Desaster in und um Idlib verlangt dringend, dass wir handeln."

Nehammer: "Wird kein Durchwinken geben"

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) sagte am Sonntagabend in der "ZiB2", es sei wichtig, dass das EU-Türkei-Abkommen halte und die EU-Außengrenze streng kontrolliert werde. Man habe Griechenland Unterstützung angeboten. Es "wird kein Durchwinken" von Migranten geben, versicherte der Innenminister.

Am Montag traf Nehammer mit seinem ungarischen Amtskollegen Sandor Pinter an der österreichisch-ungarischen Grenze in Nickelsdorf zusammen. Er betonte, dass Österreich Griechenland und die anderen von Migration betroffenen Balkanländer "personell, materiell und finanziell" unterstützen wolle.

Nehammer sagte, dass die österreichischen Behörden mittlerweile eine bessere Ausrüstung und eine verbesserte Einsatztaktik im Vergleich zur "Migrationskrise" 2015 hätten. Bezüglich konkreter Einsatzpläne wollte der Innenminister vor den Medien nicht ins Detail gehen, damit "gewaltbereite Migranten dies nicht ausnutzen".

Der Innenminister übergab seinem Amtskollegen Pinter symbolisch eine Gruppe Polizisten, die in Zukunft an der ungarisch-serbischen Grenze Dienst tun sollen. Zu den 19 Beamten sollen in weiterer Folge noch zwei Hundeführer und ihre Tiere dazustoßen. Beide Minister betonten, dass die Polizisten aus Österreich nicht nur die Grenzen Ungarns schützten, sondern auch für Österreichs Sicherheit sorgten. Nehammer hatte bereits zuvor verbesserte Grenzschutzmaßnahmen angekündigt und auch den betroffenen Ländern des Balkan Unterstützung zugesagt.

(apa/dpa/Reuters)